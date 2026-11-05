В Україні чоловікам 25–60 років змінили правила переогляду інвалідності: кого стосуються нововведення

Чоловіки віком від 25 до 60 років із II або III групою інвалідності, які не пройшли повторний огляд, під час воєнного стану можуть скористатися спеціальними правилами перенесення оцінювання. Раніше діяло обмеження, яке не дозволяло відкласти переогляд навіть за наявності відповідних порушень здоров’я.

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Йдеться про чоловіків, яким інвалідність із визначеним строком повторного огляду була встановлена медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) за попередніми правилами та які не проходили переогляд під час воєнного стану. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Що відомо

Зміни зафіксовані в постанові Кабміну від 28 жовтня 2026 року № 1359, якою внесено зміни до постанови № 1338 щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Після ліквідації МСЕК законодавство визначило строки повторного оцінювання для чоловіків, які не пройшли переогляд під час воєнного стану. Особи віком від 25 до 60 років, з II або III групою інвалідності, яким зазначено строку повторного огляду, мали пройти оцінювання повсякденного функціонування в період із 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Також у постанові № 1338 було прописано винятки для осіб, яких неможливо направити на оцінювання. Це стосувалося людей, які проживають на територіях бойових дій або тимчасової окупації, а також осіб із визначеними тяжкими порушеннями функцій організму.

Для таких категорій оцінювання могло переноситися на період після припинення або скасування воєнного стану.

Однак чоловіки віком 25–60 років із II або III групою інвалідності та визначеним строком повторного огляду були прямо виключені з цього механізму. Тобто навіть з тяжкими порушеннями здоров’я вони не могли скористатися відповідним перенесенням оцінювання.

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Тепер чоловіки віком від 25 до 60 років із II або III групою інвалідності, які мають визначені постановою порушення функцій організму, можуть підпадати під спеціальні правила перенесення повторного оцінювання.

Йдеться про осіб, які:

через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

не чують, не розмовляють або не бачать на одне чи обидва ока;

не мають ока, кінцівки, кисті руки, стопи ноги або одного з парних органів;

мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади;

мають церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

мають інвалідність з дитинства.

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Кого стосується нововведення

Нововведення стосується чоловіків, які відповідають умовам:

їм від 25 до 60 років та встановлено II або III групу інвалідності;

інвалідність із визначеним строком повторного огляду була встановлена МСЕК за попередніми правилами;

строк повторного огляду припав на період воєнного стану, але особа не проходила його відповідно до особливого порядку, передбаченого постановою КМУ № 225;

особа має порушення здоров’я або інші підстави, прямо визначені відповідним переліком постанови № 1338.

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