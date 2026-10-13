В Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. ВідеоВперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. ВідеоЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуВід початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. ВідеоВід початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. ВідеоНа Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". ФотоНа Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". ФотоІлюстрація. ГороскопБурхливий і конфліктний день для всіх: Леви, не приймайте рішень під впливом емоцій, а Скорпіонам краще відпочити – гороскоп на 13 жовтня"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування Росії"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування РосіїПомерла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. ФотоПомерла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. ФотоДональд Трамп"Путін більше хоче укласти мир": Трамп заявив, що порушення енергетичного перемир'я були з обох боків. ВідеоВМС Франції зупинили в Індійському океані танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів подробиці. ВідеоВМС Франції зупинили в Індійському океані танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів подробиці. Відео"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів

В Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 510
Ілюстративне фото, військовий квиток на столі
В Україні чоловіка визнали придатним, незважаючи на важкі захворювання суглобів

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та направити його на повторний медичний огляд. Чоловік стверджував, що лікарі проігнорували його діагнози, пов’язані з важкими захворюваннями суглобів.

Незважаючи на низку аргументів, суд не встановив жодних порушень процедури проведення медичного огляду. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У чому суть конфлікту

У листопаді 2025 року військовослужбовець пройшов медичне обстеження, за результатами якого комісія визнала його придатним до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах, а також підрозділах зв’язку та охорони. Військовослужбовець категорично не погодився з цим вердиктом.

Він надав медичні документи, що підтверджують наявність двостороннього коксартрозу з вираженим больовим синдромом та порушенням функцій опори й ходьби, а також посттравматичного артрозу лівого ліктьового суглоба II ступеня.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 8,1 т.
Всесвіт ось-ось випробує три знаки зодіаку на витримку: на вас чекає критичний період
icon 8,1 т.
Всесвіт ось-ось випробує три знаки зодіаку на витримку: на вас чекає критичний період
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 2,8 т.
Який колір став хітом осені 2026: як його стилізувати та з чим поєднувати
icon 2,8 т.
Який колір став хітом осені 2026: як його стилізувати та з чим поєднувати
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 2,9 т.
Як правильно садити тюльпани восени: що треба врахувати
icon 2,9 т.
Як правильно садити тюльпани восени: що треба врахувати

За словами позивача, комісія не провела необхідних додаткових обстежень і внесла до підсумкового документа значно легший діагноз. Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати постанову ВЛК протиправною, скасувати її та зобов’язати комісію провести повторний медичний огляд.

Військова частина, яка виступала відповідачем, попросила суд відмовити у задоволенні позову. Представники частини зазначили, що позивач не скористався встановленим порядком оскарження через ВВК регіону або Центральну ВВК, які уповноважені перевіряти обґрунтованість діагнозів.

Межі повноважень суду

Розглядаючи справу, Хмельницький окружний адміністративний суд чітко розмежував правові та медичні аспекти спору. Суд наголосив, що адміністративний суд не уповноважений замінювати собою військово-лікарську комісію.

До компетенції суддів не входить оцінка правильності діагнозів, встановлених медичними фахівцями; визначення обґрунтованості застосованих методів медичного обстеження; співвіднесення захворювання з конкретними статтями Розкладу хвороб (наказ Міноборони № 402); самостійне встановлення ступеня придатності або непридатності військовослужбовця до служби.

Спираючись на правову позицію Верховного суду, окружний суд зазначив, що перевірка медичних показників вимагає спеціальних знань. Судовий орган має право контролювати лише дотримання процедурної законності під час проведення огляду та ухвалення рішення.

Позиція суду щодо повторного медичного огляду

Суд роз’яснив, за яких умов можливе проведення повторного медичного огляду. Повторний огляд призначається судом лише в тому випадку, якщо в ході процесу доведено грубі порушення самої процедури первинного медичного огляду.

Сама по собі незгода військовослужбовця з висновками лікарів або встановленим діагнозом не є достатньою підставою для скасування рішення ВЛК через суд.

Крім того, суд звернув увагу на те, що позивач не подавав скаргу до штатних ВЛК вищого рівня. Відповідно до положення № 402, саме регіональні комісії мають право скасовувати рішення нижчих ВВК та направляти військовослужбовців на контрольне обстеження до іншого медичного закладу. Позивач цією процедурою не скористався.

Підсумкове рішення суду

Оцінивши всі матеріали справи, Хмельницький окружний адміністративний суд не встановив жодних порушень процедури проведення огляду або оформлення його результатів з боку військово-лікарської комісії.

Оскільки перевірка медичних висновків виходить за межі компетенції адміністративного суду, а процедурних порушень допущено не було, суд відмовив військовослужбовцю у задоволенні позову в повному обсязі.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку в період надзвичайного стану передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. При цьому за певних обставин громадянин може сплатити лише половину мінімальної суми штрафу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в додатку "Резерв+" можуть одночасно відображатися чинне відстрочення від мобілізації та статус розшуку ТЦК. Червона позначка не означає автоматичного скасування відстрочки, оскільки ці статуси мають різні підстави.

Схожі теми
Мобілізація в УкраїніВЛКвоєнний стан
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись