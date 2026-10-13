В Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та направити його на повторний медичний огляд. Чоловік стверджував, що лікарі проігнорували його діагнози, пов’язані з важкими захворюваннями суглобів.

Відео дня

Незважаючи на низку аргументів, суд не встановив жодних порушень процедури проведення медичного огляду. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У чому суть конфлікту

У листопаді 2025 року військовослужбовець пройшов медичне обстеження, за результатами якого комісія визнала його придатним до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах, а також підрозділах зв’язку та охорони. Військовослужбовець категорично не погодився з цим вердиктом.

Він надав медичні документи, що підтверджують наявність двостороннього коксартрозу з вираженим больовим синдромом та порушенням функцій опори й ходьби, а також посттравматичного артрозу лівого ліктьового суглоба II ступеня.

За словами позивача, комісія не провела необхідних додаткових обстежень і внесла до підсумкового документа значно легший діагноз. Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати постанову ВЛК протиправною, скасувати її та зобов’язати комісію провести повторний медичний огляд.

Військова частина, яка виступала відповідачем, попросила суд відмовити у задоволенні позову. Представники частини зазначили, що позивач не скористався встановленим порядком оскарження через ВВК регіону або Центральну ВВК, які уповноважені перевіряти обґрунтованість діагнозів.

РЕКЛАМА

Межі повноважень суду

Розглядаючи справу, Хмельницький окружний адміністративний суд чітко розмежував правові та медичні аспекти спору. Суд наголосив, що адміністративний суд не уповноважений замінювати собою військово-лікарську комісію.

До компетенції суддів не входить оцінка правильності діагнозів, встановлених медичними фахівцями; визначення обґрунтованості застосованих методів медичного обстеження; співвіднесення захворювання з конкретними статтями Розкладу хвороб (наказ Міноборони № 402); самостійне встановлення ступеня придатності або непридатності військовослужбовця до служби.

Головні історії дня

Спираючись на правову позицію Верховного суду, окружний суд зазначив, що перевірка медичних показників вимагає спеціальних знань. Судовий орган має право контролювати лише дотримання процедурної законності під час проведення огляду та ухвалення рішення.

Позиція суду щодо повторного медичного огляду

Суд роз’яснив, за яких умов можливе проведення повторного медичного огляду. Повторний огляд призначається судом лише в тому випадку, якщо в ході процесу доведено грубі порушення самої процедури первинного медичного огляду.

РЕКЛАМА

Сама по собі незгода військовослужбовця з висновками лікарів або встановленим діагнозом не є достатньою підставою для скасування рішення ВЛК через суд.

Крім того, суд звернув увагу на те, що позивач не подавав скаргу до штатних ВЛК вищого рівня. Відповідно до положення № 402, саме регіональні комісії мають право скасовувати рішення нижчих ВВК та направляти військовослужбовців на контрольне обстеження до іншого медичного закладу. Позивач цією процедурою не скористався.

Підсумкове рішення суду

Оцінивши всі матеріали справи, Хмельницький окружний адміністративний суд не встановив жодних порушень процедури проведення огляду або оформлення його результатів з боку військово-лікарської комісії.

РЕКЛАМА

Оскільки перевірка медичних висновків виходить за межі компетенції адміністративного суду, а процедурних порушень допущено не було, суд відмовив військовослужбовцю у задоволенні позову в повному обсязі.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку в період надзвичайного стану передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. При цьому за певних обставин громадянин може сплатити лише половину мінімальної суми штрафу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в додатку "Резерв+" можуть одночасно відображатися чинне відстрочення від мобілізації та статус розшуку ТЦК. Червона позначка не означає автоматичного скасування відстрочки, оскільки ці статуси мають різні підстави.