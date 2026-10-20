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В Україні чоловік з відстрочкою отримав штраф у 17 тис. за неявку в ТЦК: чим все скінчилось

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
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В Україні чоловік з відстрочкою отримав штраф у 17 тис. за неявку в ТЦК: чим все скінчилось
Суд розглянув справу чоловіка, якого оштрафували за неявку за повісткою

В Україні чоловік з відстрочкою отримав штраф у 17 тисяч гривень, який територіальний центр комплектування виписав йому за неявку за повісткою. Громадянин стверджував, що не отримував виклику, а ТЦК не надав суду ані самої повістки, ані доказів її надсилання.

У підсумку суд став на бік позивача та, окрім скасування штрафу, постановив повернути йому сплачений судовий збір. По це повідомляє Судово-юридична газета.

Обставини справи

У липні 2026 року ТЦК оштрафував військовозобов’язаного на 17 тисяч гривень за неявку за повісткою, яка, згідно з протоколом, мала бути надіслана через "Укрпошту". Зі свого боку чоловік заперечував, що отримував виклик, і стверджував, що лист повернувся відправнику.

За словами позивача, через неявку його оголосили в розшук, однак 16 липня він добровільно прибув до ТЦК і надав письмові пояснення. Після цього питання розшуку врегулювали без примусових заходів, проте наприкінці місяця йому все одно виписали штраф.

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Чоловік також наголошував, що на момент виклику мав чинну відстрочку завдяки бронюванню на роботі. Він обіймав посаду радіотелеграфіста у військовій частині, а за даними Резерв+, відстрочка діяла до 1 серпня 2026 року.

Позивач вважав штраф безпідставним, оскільки не отримував повістки та мав відстрочку. ТЦК отримав документи про відкриття судового провадження, але письмових заперечень на позов не подав.

Що встановив суд

Хмельницький міськрайонний суд підтвердив, що чоловік мав відстрочку від мобілізації. За даними Резерв+, спочатку вона діяла до 1 серпня 2026 року, а в пізнішому витягу була зазначена до 30 жовтня.

Водночас вирішальним у справі стало питання, чи належним чином ТЦК повідомив чоловіка про виклик. Закон дозволяє надсилати повістки поштою, а підтвердженням оповіщення можуть бути не лише дані про вручення, а й передбачені законодавством відмітки про відмову від отримання або відсутність адресата за місцем проживання.

Однак ТЦК не надав суду ані копії повістки, ані документів, які підтверджували б її надсилання на зареєстровану адресу чоловіка.

Суд наголосив, що без доказів належного оповіщення та вини особи притягнення до адміністративної відповідальності є необґрунтованим. Обов’язок довести правомірність свого рішення лежав на ТЦК, а сумніви щодо вини мають тлумачитися на користь людини.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов військовозобов’язаного, скасував штраф у 17 тисяч гривень і закрив провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення. Також ТЦК зобов’язали повернути чоловікові 665,60 гривні судового збору.

Рішення можна оскаржити до Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, у Чернігівській області суд розглянув кримінальну справу стосовно мобілізованого, якого звинувачують у самовільному залишенні військової частини. Обвинувачений не визнав своєї провини, заявивши, що його мобілізація була незаконною, він не складав присяги і не вважає себе військовослужбовцем.

Як розповідав OBOZ.UA, суд ухвалив рішення у позові лікаря, який мав бронювання і наказ про відрядження, але його не випустили з країни на кордоні.

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