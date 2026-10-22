В Україні чоловік оголосив себе невійськовозобов’язаним через нотаріуса: справа дійшла до суду

Чоловік склав у присутності нотаріуса документ про те, що він не військовозобов’язаний, надіслав його керівнику ТЦК, а згодом вирішив оскаржити в суді отриману повістку. Проте такий крок не звільнив його від служби, і Суд пояснив позивачеві, чому нотаріально засвідчене "сповіщення" не звільняє від мобілізації.

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Він не мав підстав для відстрочки і в реєстрі "Оберіг" зазначалося, що перебував на військовому обліку. Про це розповіла Судово-юридична газета.

Що відомо

У присутності приватного нотаріуса громадянин склав та підписав документ який називається "Сповіщення про правосуб’єктність про відсутність правового статусу "військовозобов’язаний" та про неможливість взяття участі у бойових діях", розраховуючи, що це звільнить його від мобілізації.

Після цього він надіслав документ рекомендованим листом на адресу начальника районного ТЦК та СП. Згідно з матеріалами справи, сповіщення було вручено адресату 22 травня 2025 року.

На думку позивача, після такого повідомлення ТЦК уже не мав законних підстав вважати його військовозобов’язаним та мобілізувати.

Проте в реєстрі "Оберіг" зазначалося, що чоловік перебував на військовому обліку.

У грудні 2025 року через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів позивачу сформували повістку із викликом на 13 січня 2026 року для уточнення військово-облікових даних і надіслали її поштою. Громадянин у позові підтвердив, що отримав її 30 грудня 2025 року, однак за викликом не з’явився.

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ТЦК вніс відомості про порушення правил військового обліку до реєстру "Оберіг", а згодом направив електронне звернення до органів Національної поліції щодо необхідності доставлення чоловіка до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Звернення до суду

Після цього позивач звернувся до суду, де вимагав визнати незаконними дії керівника ТЦК щодо його оповіщення. Аргументував свої дії він тим, що власноруч склав документ про відсутність у нього статусу військовозобов’язаного, підписав його в присутності нотаріуса та направив керівнику ТЦК.

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Однак суд прямо зазначив, що таке "Сповіщення про правосуб’єктність" не надає права на відстрочку від призову під час мобілізації та не є підставою для виключення позивача з реєстру військовозобов’язаних.

Таким чином, Харківський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Що постановив апеляційний суд

Позивач оскаржив рішення. Окрім доводів про свій нібито відсутній військово-обліковий статус та неналежну повістку, він заявляв про процесуальні порушення під час розгляду справи першою інстанцією.

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Апеляційний суд також послався на правову позицію Верховного Суду в цій справі. Зазначається, що право на відстрочку необхідно реалізувати шляхом передбачених законом дій та оформлення уповноваженим органом.

В описаному випадку позивач не мав бронювання чи відстрочки від мобілізації. Його власноруч написане сповіщення не могло замінити законних підстав для звільнення від відповідних обов’язків.

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції – без змін.

"Засвідчений нотаріусом підпис підтверджує авторство заяви, але не створює права на відстрочку, не припиняє військового обов’язку та не виключає людину з реєстру військовозобов’язаних", – йдеться в матеріалі.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Черкаський окружний адміністративний суд розглянув позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік намагався оскаржити висновок військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби в певних підрозділах, попри діагноз "епілепсія". Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову і вирішив, що з висновком медкомісії все гаразд.