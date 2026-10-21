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В Україні чоловік одружився з майбутньою тещею, щоб виїхати до Молдови: все скінчилось зверненням у поліцію. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,4 т.
В Україні чоловік одружився з майбутньою тещею, щоб виїхати до Молдови: все скінчилось зверненням у поліцію. Фото
В Україні чоловік одружився з майбутньою тещею, щоб виїхати до Молдови: все скінчилось зверненням у поліцію. Фото

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" зірвалася спроба 37-річного вінничанина виїхати до Молдови. Для того щоб перетнути кордон, він уклав фіктивний шлюб зі своєю майбутньою тещею, яка мала інвалідність.

Чоловікові відмовили в пропуску, а до поліції направили звернення щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Що відомо

Зазначається, що у пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники перевірили документи 37-річного чоловіка, який планував виїхати разом з 52-річною дружиною з інвалідністю. Їхній шлюб був зареєстрований три місяці тому. Пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання, незважаючи на різницю у віці в 15 років.

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Проте під час проходження контролю їхня історія все менше стала нагадувати реальну картину життя. "Молодята" плуталися у відповідях, не могли узгоджено розповісти про обставини свого знайомства та спільне життя. Врешті чоловік зізнався, що з ним насправді перебуває майбутня теща.

Вінничанин одружився з майбутньою тещею для перетину кордону.Джерело: Державна прикордонна служба України

"Зрештою чоловік зізнався, що його супутниця насправді є не коханою дружиною, а майбутньою тещею. Як з’ясувалося, шлюб із матір’ю своєї обраниці чоловік уклав з цілком прагматичною метою – обійти встановлені обмеження щодо виїзду за кордон", – йдеться в матеріалі.

Чоловіку не дозволили перетнути державний кордон. До Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, хто з чоловіків може виїхати з України за кордон з 1 листопада. З 1 листопада суттєвих змін у правилах виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану не передбачено. Право на перетин кордону, як і раніше, залежить від віку, сімейних обставин, стану здоров’я та інших законних підстав. Для виїзду необхідно мати документи, які підтверджують таке право.

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