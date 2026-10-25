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В окуповані Олешки доставили 600 кг їжі та іграшок для дітей: фото спецоперації Нацгвардії

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,0 т.
В окуповані Олешки доставили 600 кг їжі та іграшок для дітей: фото спецоперації Нацгвардії
В Олешки дронами доставили допомогу. Джерело: МВС України

Українські військові за допомогою дронів доставили пакунки з дитячим харчуванням та іграшками в тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області. Попри складні умови, бійцям Нацгвардії вдалося доставити допомогу загальною вагою понад 600 кілограмів сім'ям з дітьми.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Ситуація в Олешках продовжує залишатись складною – місто опинилось фактично відрізаним від зовнішнього світу, без регулярного постачання продуктів, доступу до медицини, дороги до міста заміновані, а інфраструктура зруйнована. 

Що відомо

Вигівський наголосив, що незважаючи на окупацію та складну ситуацію в Олешках, українські військові роблять усе, аби допомогти людям. 

"Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, наші підрозділи продовжують підтримувати людей", – написав Вигівський.

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Ситуація в Олешках залишається складною.Джерело: МВС України

Він зазначив, що посилки для родин із дітьми доставили дронами гвардійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України. У цих посилках були сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки. Усього таким чином доставили 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. 

Він подякував кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття, тобто всім, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території.

Олешки на мапі.Джерело: Google Maps

Яка ситуація в окупованих Олешках

Нагадаємо, окуповані Олешки на Херсонщині опинилися фактично відрізаними від зовнішнього світу. Місто залишилося без регулярного постачання продуктів, а запаси їжі, які місцеві жителі вирощували на власних городах, почали вичерпуватися.

Ситуацію ускладнюють заміновані дороги, небезпека під час евакуації та відсутність доступу до медичної допомоги. Спроби домовитися про гуманітарний коридор для безпечного виїзду мешканців тривалий час не давали результату, а один із гуманітарних конвоїв раніше потрапив під обстріл.

Європейський Союз закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та дозволити евакуацію мирних жителів. Росія, як окупаційна держава, повинна дотримуватися зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Україна та Росія підтвердили запровадження режиму тиші на Херсонському напрямку для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках. Домовленість передбачає доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних мешканців із заблокованого міста.

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