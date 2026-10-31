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В Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилося

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
2,2 т.
В Одеській області прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон і поплатився: чим усе закінчилося
Ілюстративне фото

В Одеській області правоохоронці припинили спробу перетину кордону військовослужбовцем. Штаб-сержант, який служив інспектором прикордонної служби, вирішив звільнитися з армії під час дії воєнного стану та виїхати до Молдови.

Для реалізації плану на початку лютого 2025 року він звернувся до жінки з інвалідністю II групи з пропозицією укласти фіктивний шлюб, але суд зруйнував його плани. Про це йдеться у вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

У чому суть справи

Прикордонник отримав згоду жінки на фіктивний шлюб, і вже 15 березня пара офіційно зареєструвала стосунки в Рені. У квітні чоловік подав командуванню рапорт про звільнення, пославшись на необхідність постійного догляду за дружиною з інвалідністю.

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До заяви він додав свідоцтво про шлюб, медичні документи та акт про здійснення догляду. У червні його офіційно звільнили зі служби та виключили зі списків особового складу, після чого він отримав відстрочку від мобілізації.

Затримання на кордоні

План зірвався 24 вересня 2025 року в пункті пропуску "Табаки" на українсько-молдовському кордоні. Подружжя прибуло туди разом. Жінка планувала виїхати як особа з інвалідністю, а чоловік – як її супровідник. Однак прикордонника затримали правоохоронці.

Рішення суду та покарання

Ізмаїльський суд виніс вирок у цій справі. Обох фігурантів визнали винними. Чоловіка засудили за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби шляхом обману).

Жінку визнали винною за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво у вчиненні цього злочину). Суд призначив обом покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнив їх від реального відбування строку з випробувальним строком – два роки для чоловіка і один рік для жінки.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки з відстрочкою або бронюванням від мобілізації можуть виїжджати за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак тут зростає ризик відмови прикордонників у виїзді.

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто з чоловіків може виїхати з України за кордон із 1 листопада.

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