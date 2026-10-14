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В Одесі вчителю відмовили у відстрочці від мобілізації, він пішов до суду: чим все скінчилось

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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Ілюстративне фото: чоловік з військовим квитком
В Одесі вчителю відмовили у відстрочці від мобілізації. Джерело: Getty Images

В Одесі вчитель історії, який працює на 1,5 ставки, був змушений відстоювати своє право на відстрочку від мобілізації в судовому порядку. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спочатку відмовив педагогу, а потім надав відстрочку на символічний термін, який закінчився ще до завершення розгляду справи.

Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу та ухвалив рішення на користь викладача. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Чому ТЦК відмовив педагогу

Чоловік працює вчителем історії в Одеському ліцеї №111 з вересня 2025 року. Згідно з довідкою з навчального закладу, його тижневе педагогічне навантаження становить 29 годин (1,5 ставки) за основним місцем роботи. Згідно із законом, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки, мають чітке право на відстрочку від призову.

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Незважаючи на наданий комплект документів, комісія ТЦК у листопаді 2025 року відмовила вчителю. Суд пізніше констатував, що ТЦК провела поверхневе вивчення матеріалів та проігнорувала підтверджуючі документи.

Відстрочка на кілька тижнів

Після того як вчитель звернувся з позовом до суду, ТЦК спробувала врегулювати спір самостійно. У грудні 2025 року комісія повторно розглянула документи та надала чоловікові відстрочку, внесла дані до реєстру "Оберіг".

Однак термін дії цієї відстрочки встановили лише до 3 лютого 2026 року, прив’язавши його до дати закінчення чергового указу президента про продовження мобілізації.

Представники ТЦК заявили в суді, що добровільно виконали вимоги позивача та попросили закрити справу через відсутність предмета спору. На момент винесення судового рішення надана ТЦК "тимчасова" відстрочка вже закінчилася.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд відхилив аргументи ТЦК і став на бік педагога. У судовому документі зазначено, що право педагога на відстрочку зберігається на весь період його безперервної роботи на відповідній посаді за умови дотримання мінімального навантаження (від 0,75 ставки).

Обмеження терміну відстрочки датою дії указу президента про мобілізацію не має під собою законних підстав, адже правові підстави для відстрочки існують незалежно від цих термінів.

Суд повністю задовольнив позов вчителя, визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову в наданні відстрочки. Також суд зобов’язав ТЦК надати педагогу відстрочку від призову під час мобілізації на законних підставах та стягнув з ТЦК за рахунок бюджетних асигнувань на користь вчителя 1211 грн сплаченого судового збору.

Нагадаємо, Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, який вимагав скасувати висновок військово-лікарської комісії та направити його на повторний медичний огляд. Чоловік стверджував, що лікарі проігнорували його діагнози, пов’язані з важкими захворюваннями суглобів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в додатку "Резерв+" можуть одночасно відображатися чинна відстрочка від мобілізації та статус розшуку ТЦК. Червона позначка не означає автоматичного скасування відстрочки, оскільки ці статуси мають різні підстави.

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