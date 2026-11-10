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В Одесі презентували книгу зі спогадами матерів загиблих оборонців Маріуполя

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
405
В Одесі презентували книгу зі спогадами матерів загиблих оборонців Маріуполя
«Душа в місті Марії» книга Вікторії Колмикової. Джерело: «Серце Азовсталі»

В Одесі відбулася презентація книги Вікторії Колмикової "Душа в місті Марії", присвяченої загиблим захисникам Маріуполя. Видання об’єднує спогади та свідчення їхніх матерів, які розповідають про життя синів, їхній бойовий шлях, мрії та обставини, за яких вони віддали життя за Україну.

Для авторки тема книги особиста. Її син Роман загинув у Маріуполі, захищаючи Україну у складі окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов". Йому було лише 20 років. У книзі зібрані не лише документальні матеріали про оборону міста, а й особисті історії родин, які втратили найдорожчих. Окреме місце посідають розповіді матерів, які вчаться жити з болем втрати та знаходять сили говорити про своїх синів.

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В Одесі презентували книгу зі спогадами матерів загиблих оборонців Маріуполя

В Одесі відбулася презентація книги Вікторії Колмикової «Душа в місті Марії». Джерело: «Серце Азовсталі»

Проєкт "Серце Азовсталі" повністю профінансував видання книги "Душа в місті Марії". Презентація в Одесі стала продовженням серії зустрічей із читачами: раніше книгу представили у Львові, а незабаром її презентують у Дніпрі.

"Від самого початку створення "Серця Азовсталі" одним із важливих напрямів нашої роботи було збереження пам’яті про подвиг оборонців Маріуполя – про самих захисників, їхні історії та життя. Тому підтримувати такі ініціативи для нас надзвичайно важливо. Тим паче, що Вікторія Колмикова – частина нашої спільноти. Ми хочемо, щоб історії полеглих оборонців були почуті, щоб їх пам’ятали не лише за їхнім подвигом, а й за тим, якими людьми вони були. Це наш спосіб вшановувати їхню пам’ять і зберігати її для наступних поколінь", – зазначила директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева.

"Серце Азовсталі" – організація підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, заснована Рінатом Ахметовим у 2023 році. Збереження пам’яті про полеглих захисників є важливою частиною її діяльності.

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