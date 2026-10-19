В Міноборони розширили перелік осіб, які мають право на відстрочку: кого це стосується і як оформити

В Україні розширили перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідна можливість з'явилася для членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників його секретаріату.

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Для цього вони повинні мати науковий ступінь і працювати в агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості. Про це повідомили в Міноборони.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації поширили на членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників його секретаріату.

Щоб скористатися цією підставою, необхідно відповідати двом умовам: мати науковий ступінь і працювати в агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.

Як оформити відстрочку через ЦНАП

Для оформлення відстрочки потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати заяву разом із підтвердними документами.

Необхідно підготувати:

довідку Національного агентства із зазначенням посади, яку людина обіймає за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості;

диплом про присудження наукового ступеня.

Оформити відстрочку за цією підставою через застосунок "Резерв+" наразі неможливо. Тому заяву та документи потрібно подати особисто через ЦНАП.

Як дізнатися про результат розгляду заяви

Після подання документів ЦНАП направить їх до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Комісія розгляне заяву й ухвалить рішення про надання відстрочки.

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Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно. Про результат розгляду повідомить ЦНАП.

Якщо відстрочку нададуть, відповідна інформація також з'явиться в електронному військово-обліковому документі в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, в застосунку "Резерв+" відновили можливість оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю. Послуга знову стала доступною після завершення технічних робіт у системах Міністерства соціальної політики.

Як писав OBOZ.UA, право на відстрочку від мобілізації може бути втрачено, якщо змінюються або припиняються обставини, які стали підставою для її надання. Тому військовозобов’язаним важливо стежити за актуальністю даних і збереженням права на відстрочку.

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