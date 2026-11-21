Італійський суд уперше від початку повномасштабного вторгнення дозволив повернути українську дитину на Батьківщину до батька. Йдеться про 12-річну Валерію, яка втекла від бабусі, з якою проживала в Італії, оскільки хотіла повернутися до України.

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Про історію дівчинки розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, до справи долучилися Офіс омбудсмена та українські дипломати, оскільки дитина ризикувала залишитися без батьківського піклування та можливості повернутися додому.

Протягом останнього року Валерія жила з бабусею в Італії. Цього року дівчинка зникла. Коли дитину знайшли, з'ясувалося, що вона залишила родичку, бо хотіла повернутися в Україну до батька.

На час вирішення ситуації школярку прихистила родина мера міста Чеккано поблизу Рима Андреа Кверкі. Там дитині забезпечили безпеку і належні умови проживання.

За словами Лубінця, навіть після переїзду Валерія постійно підтримувала зв'язок із батьком, годинами спілкувалася з ним та продовжувала чекати на повернення в Україну.

Як українські дипломати допомогли повернути дитину

Для врегулювання ситуації українська сторона направила десятки запитів до компетентних органів, проводила переговори з консульськими співробітниками та партнерами, а також готувала необхідні документи.

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Окремим завданням стало забезпечення приїзду батька дівчинки до Італії. Через воєнний стан він не міг вільно виїхати з України.

"У нас зараз триває воєнний стан – він не міг просто так виїхати з країни. Але з іншої сторони – без його присутності суд в Італії міг не віддати українську дитину додому", – пояснив Лубінець.

У результаті суд ухвалив рішення на користь возз'єднання дівчинки з батьком в Україні.

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