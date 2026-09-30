В Україні призначені і працюють 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Загалом уряд країни за останні пів року розширив програму безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Також протезування за державний кошт відтепер в країні відбувається з урахуванням індивідуальних потреб людей.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, на засіданні Ради безбар'єрності підбили підсумки роботи за 2025-2026 роки та визначили основні завдання на наступні два роки.

Що сказав прем’єр

"За останні пів року уряд розширив програму безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Також оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями – з урахуванням їхніх індивідуальних потреб", – зазначив глава уряду.

Він додав, що після призначення уповноважених з питань безбар'єрності наступним завданням ряду стало "забезпечення їх інструментами для координації та моніторингу виконання рішень на місцях".

Окремим напрямом роботи прем’єр назвав "працевлаштування та створення доступних умов для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, батьків дітей і молоді".

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За підсумками засідання всі міністерства "отримали конкретні завдання та терміни їх виконання", – сказав прем'єр та подякував першій леді Олені Зеленській і уповноваженій президента з питань безбар’єрності Тетяні Ломакіній "за системну роботу та лідерство в цьому процесі".

Український досвід

Безбар’єрність в Україні вже остаточно вийшла за межі соціальних ініціатив. Свідомий бізнес бачить у ній спосіб зберегти працівників і клієнтів, громади – можливість підвищити якість життя, а держава – доступність послуг.

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Чому формальні рішення більше не є ефективними та як провідні українські компанії, зокрема Ощадбанк, будують нову систему безбар’єрності, дивіться тут.

А тим часом у ДТЕК під час працевлаштування ветеранів та людей з інвалідністю почали користуватись інструментом підбору посад "МОЖУ". Розробка допомагає зіставити функціональні можливості людини з реальними умовами робочого місця, а також врахувати її досвід і професійні навички – детальніше про це OBOZ.UA розповів тут.

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