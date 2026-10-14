Уряд має назвати строки усунення російських бенефіціарів із "Київстару", – Таран

Держава розширює співпрацю з "Київстаром" у сфері зв’язку та кіберзахисту, хоча російські акціонери залишаються бенефіціарами в українському стратегічному операторі.

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Про це пише політолог і військовий ЗСУ Віктор Таран у дописі на своїй сторінці у Facebook.

"Хотів би почути від уряду конкретний план і строки націоналізації або примусового продажу або будь-якого іншого механізму, що прибирає росіян з "Київстару", – написав він.

Приводом для посту військового стали повідомлення про обмеження роботи військових терміналів Starlink. За словами Тарана, ці події показують, наскільки критичний зв’язок залежить від рішень зовнішніх постачальників. На цьому тлі він поставив питання про російських власників найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" та його роль в українській державній інфраструктурі.

Політолог звернув увагу, що "Київстар" офіційно продає послуги Starlink бізнесу та держустановам. Мінцифри повідомляло про можливість закупівлі обладнання і послуг органами влади та громадами через Prozorro за бюджетні кошти.

Водночас, як зазначив Таран, Михаїл Фрідман, Петр Авєн та Андрєй Косогов зберігають інтерес у групі через LetterOne і VEON. За наведеною ним оцінкою, їхній сукупний непрямий економічний інтерес у Kyivstar Group становить близько 43,4%.

Оператор називає себе "партнером держави у цифровій трансформації" і пропонує держустановам зв’язок, хмарні сервіси та кіберзахист. Окремо, наголосив військовий, компанія пише про можливість надавати захищений зв’язок військовим структурам.

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"Російський інтерес залишається, співпраця з державою розвивається. Дуже своєрідна дерусифікація", – заявив він.

Таран також порушив питання гарантій захисту даних українців від можливого доступу російських бенефіціарів та передавання інформації спецслужбам РФ. Він наголосив, що зв’язок є частиною оборони, тому держава має оцінювати не лише послуги оператора, а й людей, які стоять за компаніями, від яких залежить Україна.

Окремо військовий прокоментував повідомлення про внесок "Київстару" у розмірі 20 млн грн на перехоплювачі реактивних "Шахедів". Подякувавши за допомогу війську, він підкреслив, що вона не знімає питання російських бенефіціарів стратегічного оператора.

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"Підтримка армії потрібна, але питання нацбезпеки залити грошима не вийде", – написав Таран, нагадавши про зв’язки бізнесів групи "Альфа" з російською військовою промисловістю та силовими структурами.

З посиланням на дані ГУР МО та розвідок європейських країн Таран нагадав, що бізнеси групи "Альфа" звинувачуються у фінансуванні російської військової промисловості та обслуговуванні силових структур РФ. Йдеться про патронні заводи, виробництво обладнання для бойових літаків і вертольотів, страхування транспорту Росгвардії та охорони Путіна, залучення грошей для "Ростелекому". На його думку, неприпустимо, щоб партнери по бізнесах, які забезпечують російську агресію, одночасно залишалися бенефіціарами українського стратегічного оператора, якому держава замовляє зв’язок і кіберзахист.