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Universal Bank увійшов до переліку 50 найкращих роботодавців великого бізнесу: за що відзначили компанію

Гліб ІвановГліб Іванов
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Universal Bank увійшов до переліку 50 найкращих роботодавців великого бізнесу: за що відзначили компанію
Universal Bank здобув визнання серед провідних компаній України. Джерело: Universal Bank

Universal Bank увійшов до переліку 50 найкращих роботодавців великого бізнесу за версією NV та Odgers Ukraine. Цьогорічний рейтинг був зосереджений на тому, як компанії підтримують свої команди та створюють можливості для професійного розвитку працівників в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомив Universal Bank.

На що звертали увагу укладачі рейтингу

До рейтингу увійшли 50 роботодавців великого бізнесу з різних галузей. Учасників оцінювали не лише за стандартними показниками роботи з персоналом. Експерти оцінювали роботодавців за практиками підтримки ветеранів та їхніх родин, допомоги працівникам у кризових ситуаціях, розвитку талантів і внутрішньої мобільності, а також за рівнем різноманітності та інклюзивності.

Окремо експерти розглядали чотири напрями:

- підтримка ветеранів та їхніх родин,

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- допомога працівникам у кризових ситуаціях,

- розвиток талантів та можливості внутрішнього кар’єрного зростання,

- різноманітність та інклюзивність.

Такий підхід дає змогу оцінити практики, які допомагають працівникам продовжувати роботу, розвивати професійні навички та будувати кар’єру навіть в умовах воєнних викликів.

Як Universal Bank підтримує команду

Для Universal Bank підтримка працівників є частиною забезпечення стабільної роботи команди. Банк допомагає співробітникам під час блекаутів, підтримує мобілізованих колег, а також розвиває програми навчання та можливості для внутрішнього кар’єрного зростання.

Йдеться, зокрема, про створення умов, у яких працівники можуть продовжувати виконувати свої професійні обов’язки навіть під час кризових ситуацій, а також розвивати експертизу всередині компанії.

Банк продовжує розширювати команду

Попри виклики, пов’язані з війною, Universal Bank продовжує наймати нових фахівців. Працівники також мають можливість розвиватися всередині банку та переходити на нові професійні позиції.

Таким чином, відзнака в рейтингу стосується не лише умов роботи, а й підходу до розвитку команди – від підтримки співробітників у кризових ситуаціях до навчання та внутрішньої мобільності.

Входження до переліку 50 найкращих роботодавців відзначає роботу з командою, яка безпосередньо впливає на стабільність щоденних процесів і якість сервісів для клієнтів.

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