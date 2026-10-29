"Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після удару по вокзалу у Дніпрі

"Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та були поранені цивільні пасажири. У компанії заявили, що перед атакою на вокзалі та станції оголошували повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки розпочали евакуаційні заходи.

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Водночас залізничники пообіцяли детально проаналізувати всі обставини трагедії та з’ясувати, що можна змінити в протоколах безпеки. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Що відомо про обставини удару по вокзалу в Дніпрі

В "Укрзалізниці" повідомили, що наразі триває детальне посекундне розслідування обставин трагедії.

За даними компанії, про оголошену в Дніпрі повітряну тривогу заздалегідь повідомили на всій території вокзалу та станції. Коли моніторингова команда "Укрзалізниці" виявила наближення реактивного безпілотника, вона додатково визначила підвищений рівень небезпеки.

Після цього команди про призупинення руху оперативно передали локомотивним бригадам і працівникам вокзалу.

Пасажирів евакуювали з поїзда до Запоріжжя

В "Укрзалізниці" розповіли, що в електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, оголосили евакуацію. На той момент до удару залишалося понад 10 хвилин.

У вагонах увімкнули голосові оголошення, а помічник машиніста відповідно до протоколу обійшов кожен вагон. У компанії наголосили, що в електропоїздах розміщені плакати з правилами безпеки, а оголошення закликають пасажирів не просто виходити з поїзда, а якнайшвидше залишати платформу.

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Зокрема, людям рекомендують відійти від залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів. Локомотивна бригада поїзда евакуювалася завчасно.

На вокзалі неодноразово оголошували евакуацію

Паралельно повідомлення про необхідність евакуації лунали безпосередньо на вокзалі. За інформацією "Укрзалізниці", оголошення повторювали кілька разів.

Пасажирам повідомляли, що рух поїздів продовжиться після завершення повітряної тривоги, а до того часу всі мають перебувати в укриттях.

Попри вжиті заходи, на момент удару чимало людей залишалися в безпосередній близькості до поїзда.

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"На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених", – зазначили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" перегляне всі протоколи безпеки

У компанії заявили, що ще раз детально перевірять усі чинні протоколи, щоб визначити, які додаткові заходи можна запровадити або як прискорити реакцію на загрозу.

"Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце!" – повідомили залізничники.

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В "Укрзалізниці" наголосили, що вокзали, платформи, станції та поїзди далекого й приміського сполучення є пріоритетними цілями російських атак.

"Тільки режим максимальної пильності та увага до інструкцій рятують життя", – підкреслили в компанії.

Пасажирів закликали суворо дотримуватися правил

В "Укрзалізниці" нагадали, що російські війська цілеспрямовано атакують залізничну інфраструктуру та не шкодують цивільних об’єктів. Тому, за словами представників компанії, кожен вокзал і кожна платформа нині є зонами підвищеної небезпеки.

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Залізничники закликали пасажирів уважно слухати всі оголошення, виконувати вказівки працівників і не нехтувати правилами безпеки.

"Ворог робить це, щоб нас убивати. Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі", – наголосили в компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у четвер, 29 жовтня, російські війська атакували платформу Дніпровського вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Внаслідок удару є відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.