Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта

У середу, 11 листопада, в Україні очікується погіршення погоди: регіонами пойдуть дощі, а місцями – мокрий сніг. Водночас уже наприкінці тижня в країну прийде відчутне потепління, і в більшості областей температура повітря підніметься до +10...+15 градусів.

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Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, у середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном, який принесе опади спочатку на захід, а згодом і в інші регіони.

Якою буде погода 11 листопада

Дощі та мокрий сніг почнуться вночі у західних областях, а протягом дня опади поступово поширюватимуться на решту території країни. Водночас удень на заході та півночі вони припинятимуться.

Температура повітря впродовж доби становитиме +2...+7 градусів. Значно тепліше буде на півдні України, де стовпчики термометрів покажуть +10...+14 градусів.

У Києві в середу очікується вітряна погода. Уночі та вранці йтиме дощ із мокрим снігом, проте вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 градусів.

Коли в Україну прийде потепління

Уже в п'ятницю, 13 листопада, у більшості областей очікується помітне підвищення температури. Повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на півдні – до +14…+19 градусів.

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Дещо прохолодніше буде на заході країни, де прогнозують +8…+10 градусів. Однак, за словами синоптикині, такий температурний стрибок буде нетривалим – наразі йдеться лише про один теплий день.

Загалом найближчий тиждень обіцяє бути доволі теплим, хоча погода залишатиметься нестійкою.

Головні історії дня

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.