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Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
171
Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта
Осінь. Ілюстративне фото. Джерело: Ksenia Vornichesku/Pexels

У середу, 11 листопада, в Україні очікується погіршення погоди: регіонами пойдуть дощі, а місцями – мокрий сніг. Водночас уже наприкінці тижня в країну прийде відчутне потепління, і в більшості областей температура повітря підніметься до +10...+15 градусів.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, у середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном, який принесе опади спочатку на захід, а згодом і в інші регіони.

Якою буде погода 11 листопада

Дощі та мокрий сніг почнуться вночі у західних областях, а протягом дня опади поступово поширюватимуться на решту території країни. Водночас удень на заході та півночі вони припинятимуться.

Температура повітря впродовж доби становитиме +2...+7 градусів. Значно тепліше буде на півдні України, де стовпчики термометрів покажуть +10...+14 градусів.

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У Києві в середу очікується вітряна погода. Уночі та вранці йтиме дощ із мокрим снігом, проте вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 градусів.

Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта

Прогноз погоди на 11 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Коли в Україну прийде потепління

Уже в п'ятницю, 13 листопада, у більшості областей очікується помітне підвищення температури. Повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на півдні – до +14…+19 градусів.

Дещо прохолодніше буде на заході країни, де прогнозують +8…+10 градусів. Однак, за словами синоптикині, такий температурний стрибок буде нетривалим – наразі йдеться лише про один теплий день.

Загалом найближчий тиждень обіцяє бути доволі теплим, хоча погода залишатиметься нестійкою.

Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта

Прогноз погоди на 13 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта

Допис Наталія Діденко у Facebook. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.

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