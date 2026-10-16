Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з КотовимТрамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з Котовим"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиОкупанти атакували Київ: стались пожежі. ФотоОкупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – ReutersРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 123
Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта
Синоптики прогнозують дощі в низці областей України.

На вихідних в Україні переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме. Найнижчі денні температури прогнозують у західних областях, тоді як на сході країни буде значно тепліше.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр. Детальніше про погоду в Україні на вихідних – на картах нижче.

Погода в Україні 17 жовтня

У суботу дощі прогнозують у центральних, західних і південних областях. На решті території країни також переважатиме хмарна погода.

Найпрохолодніше буде на заході: уночі температура становитиме +6…+9 градусів, а вдень – +8…+13 градусів.

У північних і центральних областях у нічні години очікується +8…+13 градусів, удень – +10…+16 градусів. На сході буде найтепліше: уночі стовпчики термометрів покажуть +12…+15 градусів, а вдень – до +22 градусів.

Читайте також
Ігор МехедаІгор Мехеда
icon 11,0 т.
1939 рік повториться? Унікальні астрологічні явища наприкінці жовтня та у листопаді
icon 11,0 т.
1939 рік повториться? Унікальні астрологічні явища наприкінці жовтня та у листопаді
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 8,0 т.
Будьте сьогодні пильні, цього дня буде багато брехні: Риби, вам час у відпустку, а на Терезів чекають фінансові успіхи – гороскоп на 16 жовтня
icon 8,0 т.
Будьте сьогодні пильні, цього дня буде багато брехні: Риби, вам час у відпустку, а на Терезів чекають фінансові успіхи – гороскоп на 16 жовтня
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 3,5 т.
Не перекопуйте город на зиму: названо дієвіші процедури
icon 3,5 т.
Не перекопуйте город на зиму: названо дієвіші процедури

На півдні країни нічна температура становитиме +8…+12 градусів, денна – +12…+16 градусів.

Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта

Погода в Україні 17 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 жовтня

У неділю в більшості областей збережеться хмарна погода. Місцями невеликі дощі пройдуть на заході, півночі та в частині центральних регіонів. На окремих територіях сходу й південного сходу можливі прояснення.

Уночі температура на заході країни та в окремих південних областях опуститься до +6…+10 градусів. На півночі й у центральних регіонах прогнозують +10…+14 градусів, на сході – +12…+15 градусів.

Удень на заході повітря прогріється до +10…+13 градусів, у центральних областях – до +14…+18 градусів. На півдні очікується +15…+18 градусів, а на сході – +20…+21 градус.

Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта

Погода в Україні 18 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наступного тижня в Україні також очікуються дощі. У понеділок сухо вдень буде лише на сході країни. Згідно з попереднім прогнозом, над Чорним морем може сформуватися циклон, який принесе опади.

Схожі теми
Прогноз погодипогодадощсиноптикУкргідрометцентр
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись