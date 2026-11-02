Українцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологині

У листопаді, грудні, січні та лютому погода в Україні може перевищувати кліматичну норму на кілька градусів, через що взимку нерідко будуть плюсові температури й навіть справжня весна. Періоди похолодань, звісно, також будуть, але не такими суворими, як минулої зими. Крім того, ці похолодання не будуть тривалими.

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Про це в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, докторка фізико-математичних наук, професорка Вазіра Мартазінова. Вона презентувала дані власної кліматичної моделі великомасштабної атмосферної циркуляції для центральних регіонів України.

Далі – пряма мова вченої.

Погода в Україні в листопаді 2026 року: плюсові температури й сніг, що тане

Листопад в Україні буде відносно спокійним, помірним і добрим до нас. Денна температура може сягати навіть +6… +7 градусів, а вночі – від +3 градусів. В окремі дні, коли буде невелике зниження, температура може опускатися до -3 градусів.

Що стосується опадів, то їх має бути не дуже багато, але вони все ж будуть. Можливо, у другій половині листопада з’явиться сніг, але не утвориться сніговий покрив. Адже до 10-11 числа листопада денна температура буде плюсовою, тобто земля не промерзатиме, а отже, це не дасть змоги утворитися стійкому сніговому покриву.

Погода в Україні у грудні 2026 року: аномальне тепло й дощ на Новий рік

Грудень мені дуже подобається. На початку місяця може бути похолодання, але лише відносне порівняно з температурами, які будуть на той момент. Удень можуть бути морози, але невеликі, а вночі температура може опускатися до -5… -6 градусів.

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Але загалом увесь грудень буде теплішим за кліматичну норму, причому суттєво. Температура повітря навіть наприкінці грудня може підніматися вище +5 градусів, навіть до +9 градусів. Будуть дощі зі снігом, оскільки опади випадатимуть на тлі тепла.

Погода в Україні в січні 2027 року: кілька днів сильних морозів і "зліт" температур

Порівняно з груднем січень може бути дуже складним, оскільки приблизно в середині місяця можливе похолодання, але воно буде короткочасним – лише кілька днів, коли нічна температура може опускатися нижче -10 градусів. Зате потім, наприкінці місяця, температура так злетить угору, що вдень буде близько +6… +7 градусів. Така висока температура триматиметься майже десять днів. Отже, це одразу нівелює похолодання, і в Україні встановиться тепла погода.

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Погода в Україні в лютому 2027 року: спочатку похолодання, потім – весна

У лютому погода буде нестійкою. Після злету температур у січні, на початку лютого температура знову впаде і коливатиметься в таких межах: удень -3… 0 градусів, уночі до -6… -7 градусів. Температура то підвищуватиметься, то наступного дня трохи знижуватиметься, а ще через день знову підвищуватиметься, але загалом ці коливання будуть у межах норми.

Проте в третій декаді місяця температури будуть дуже високими, майже весняними. Насправді почнеться весняний процес. Температури перевищуватимуть кліматичну норму на 6-7 градусів, в окремі дні може бути й +10 градусів. Загалом денні температури коливатимуться в діапазоні +5… +7 градусів і вище, а вночі температури не опускатимуться надто низько. У найхолодніші періоди буде не нижче -3 градусів.

Якою буде весна в Україні?

У нас весна останнім часом тривала. Спочатку вона покаже, що вже почалася, але після першого тепла триватиме довгий весняний період, не дуже теплий і навіть прохолодний.