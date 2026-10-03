Українцям намагаються "продати" російські вимоги
Росіяни били по українській менталці з усіх боків: реактивні "шахеди" над центром Києва, атаки на мости, погрози зимою без світла й тепла. Розрахунок зрозумілий: налякати, виснажити, змусити вимагати миру на будь-яких умовах.
Не спрацювало. Українці не побігли скидати владу й не вийшли на новий Майдан. Але в інформаційному просторі відразу знайшлися ті, хто вирішив: ось вона, втома, на якій можна зіграти.
Звідусіль полилося знайоме: ми програємо, треба домовлятися, треба йти на поступки, треба перестати опиратися. А якщо хтось говорить про оборону, безпеку й ціну домовленостей із москвою – значить, він нібито хоче продовження війни.
Зручно. Спершу оголосити спротив безнадійним, потім назвати поступки прагматизмом, а небажання капітулювати – любов’ю до війни.
Тільки є одна проблема: миру хочуть українці, а путін хоче знищити Україну без перемовин. Це він показує ракетами, дронами й кожною промовою. Можна скільки завгодно говорити про переговори, але бажання однієї сторони не створює миру, якщо друга продовжує бити й вимагає поступок.
Найгірше, що українцям намагаються продати російські вимоги як власний тверезий розрахунок. Страх називають реалізмом. Втому аргументом. А поступки єдиним шансом.
Можливо, ніякої спільної змови й не потрібно. Достатньо, щоб кожен окремо підхоплював потрібні Кремлю слова, а потім пояснював, що просто "говорить правду".
Росіяни хотіли зламати тил. Не зламали. Але дехто вже поспішає озвучити висновки, на які москва дуже розраховує.
Зима попереду. Буде важко. А ті, хто так квапиться оголосити спротив марним, уже самі себе позначили. Навіть без прізвищ.
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