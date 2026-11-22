У Німеччині відбулися перші дронові змагання сил спеціальних операцій Drone Crucible, у яких перемогу здобули британські командос 40-го батальйону Королівської морської піхоти. Участь у змаганнях взяли військові з України, Великої Британії, США, Німеччини та Латвії.

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Учасники виконували завданнях з усунення віддалених цілей, проведення ближньої розвідки, нанесення ударів усередині будівель та здійснення атак на транспортні засоби. Про це повідомили в пресслужбі Королівського флоту Великої Британії.

Що відомо

Змагання тривали три дні й проходили у Баварії, на полігоні Графенвер. Організатором була Національна асоціація дронів США. За підсумками змагань перемогу здобули британські командос з 40-го батальйону командос Королівської морської піхоти.

Команду відзначили за "видатні результати, професіоналізм і відданість справ".

"Найбільше мене вразило те, як швидко адаптувалася команда роти інформаційної боротьби (IW) 40-го батальйону командос. Маючи мінімум часу на спільну підготовку, морські піхотинці різних спеціальностей швидко навчалися та продемонстрували відмінні результати у змаганнях із досвідченими операторами зі спільноти сил спеціальних операцій", – розповів командир роти інформаційної боротьби 40-го батальйону командос майор Вільям Догерті.

Хто взяв участь

У змаганнях брали участь команда з України, військові з британського 40-го батальйону командос, бійці 10-ї групи спеціального призначення армії США, а ще німецькі та латвійські спецпризначенці. Загалом було сім команд, у складі яких по чотири-п’ять військовослужбовців.

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Змагання Drone Crucible у Німеччині. Джерело: Морська піхота Великої Британії

Зазначається, що учасникам дозволялось обирати дрони від будь-якого з десяти виробників, спочатку вони могли протестувати продукцію, поставити запитання й надати відгуки, а потім використовувати дрони під час змагань.

У каліфорнійській компанії Neros Technologies, що є виробником ударного FPV-дрона Archer, заявили, що всі три команди-призери використовували ці безпілотники.

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Змагання Drone Crucible у Німеччині. Джерело: Морська піхота Великої Британії

Як відбувалися змагання

Змагання розпочалися з пошуку цілі на відстані понад два кілометри. Учасники мали достовірно ідентифікувати її за допомогою розвідувального дрона, після чого завдати удару й оцінити результати ураження.

Після цього команди отримали завдання із зачищення будівель: вони мали заводити свої дрони всередину двоповерхових споруд і проводити їх через приміщення та вузькі простори.

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Змагання Drone Crucible у Німеччині. Джерело: Морська піхота Великої Британії

В останньому завданні змагання команди координували удари, послідовно спрямовуючи три дрони на одну ціль із мінімальними інтервалами. Учасники мали зачистити ділянку міської забудови та скоординувати удар. Кожен етап мав свого переможця, але британські командос стали чемпіоном за загальними результатами.

Раніше OBOZ.UA розповідав про те, що у Трускавці Львівської області відбулися змагання найкращих пілотів військових дронів. Участь у них взяли оператори БпЛА з 19 українських підрозділів, а також представники компаній, що виробляють дрони, які застосовуються на передовій.