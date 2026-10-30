Аж серце стискається, коли бачу, як про цей жах в медицині та її так звану реформу волають ті, хто її розпочав, втілював та паплюжив усіх, хто хоч якось намагався застерегти від критичних помилок. Але вже все дуже запізно, господа присяжные заседатели … на жаль … і памʼять у нас ще не відбило остаточно …

Відео дня

Ось, наприклад, сьогодні ФБ-спогади нагадали пост шановного Анатолія Анчишкіна, якого вже декілька років немає з нами … абсолютно елементарні речі не враховувались при підготовці ключових нормативних документів щодо надання медичної допомоги, хаос, невідповідність законодавству, незрозумілі формулювання типу "міжнародні протоколи", чого не існує в природі тощо ..

ось так знищували цілу стратегічну галузь … і ми усі у полоні у цих невігласів …

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...