Українські міста готуватимуть до кругової оборони? Зеленський увів у дію рішення РНБО

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в УкраїніЄлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі."Ми подарували їй квартиру у центрі Києва": Саакашвілі відреагував на судовий позов нардепки Ясько щодо аліментівШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуМайже 2,5 тис. українців подали заявки на довготривале перебування в ІрландіїТисячі українських біженців вирішили не повертатися з країни ЄС: що хочуть робитиУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відео"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Відео"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. ВідеоГрафіки відключення світла 27 жовтняВідключення світла 27 жовтня: українцям надали графіки на завтраПовернувся до Росії та загадково помер у СІЗО: як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в "держзраді"Повернувся до Росії та загадково помер у СІЗО: як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в "держзраді"

Українські міста готуватимуть до кругової оборони? Зеленський увів у дію рішення РНБО

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
3,9 т.
Президент України підписав указ
Президент України підписав новий указ. Фото ілюстративне. Джерело: пресслужба ОП

В Україні будуть розбудовані смуги інженерних загороджень кругової оборони міст. Відповідні заходи раніше були погоджені на засіданні РНБО, а 26 жовтня указ підписав президент Володимир Зеленський.

Документ опублікований на сайті ОП. Указ №1067/2026 вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, ухвалене днем раніше, "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Зазначимо, що деталізований текст рішення Ради нацбезпеки й оборони не публікується на загал і має гриф "для службового користування".

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
18,7 т.
П’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтня
18,7 т.
П’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтня
OBOZ.UAOBOZ.UA
14,0 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
14,0 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
OBOZ.UAOBOZ.UA
5,0 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні
5,0 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні

Указ №1067/2026 набирає чинності з дня його опублікування.

Українські міста готуватимуть до кругової оборони? Зеленський увів у дію рішення РНБО

Повний текст. Джерело: Скриншот president.gov.ua

Як писав OBOZ.UA, 5 жовтня президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки й оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів із питань енергетичної безпеки. Вона є консультативним органом РНБО та займається оцінкою ефективності діяльності органів держвлади в енергетичній сфері.

Схожі теми
Війна в УкраїніУкраїнаРНБОЗаконодавствоОфіс президентаВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийІгор КлименкоІгор Клименко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!