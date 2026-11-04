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Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
81
Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото
Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Українка в Греції знайшла ефектний на вигляд гриб, який за визнанням жінки, більш схожий на "якийсь інопланетний організм". Та це не інопланетянин, а Clathrus ruber, так званий "Решіточник червоний", гриб з родини веселкових. А знайшла його доцентка кафедри будматеріалів Київського університету будівництва та архітектури Марина Кочевих.

Судячи з допису українки, свою знахідку вона зробила у Ксілокастро. Це мальовниче приморське містечко в Греції, на березі Коринфської затоки. Візитною карткою цього міста є прибережний ліс із алеппськими соснами.

Що розповіла українка

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

За словами Марини, в цьому лісі "величезна кількість грибів усіх розмірів, кольорів і форм".

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"З усіх грибів, яких я зустріла, найбільше мене зацікавили ці дивні, я навіть не можу їх назвати грибами, ці дивні створіння. А почитавши про них, я була дуже здивована, бо не зустрічала їх ніде раніше", – каже українка.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Такий гриб "дуже складно не помітити" через його яскравий колір і дуже незвичайну форму. Марина стверджує, що раніше ніде таких не бачила.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

"Я б скоріше сказала, що це якийсь інопланетний організм, а не гриб. Я не втрималася і, звісно ж, витягла із землі два яйця різного розміру для того, щоб подивитися, як цей гриб дозріває, чи загалом яка його початкова стадія – яйце", – розповіла Марина та й показала витягнуті яйця грибу.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Що таке Решіточник червоний

Clathrus ruber, або "Решіточник червоний" – вид грибів роду родини веселкових. Той факт, що Марина його раніше не бачила, трохи дивує, бо жінка полюбляє подорожувати, а цей гриб росте і в Європі, і Північній Америці, і Північній Африці. Причому в Україні його бачили грибники на Закарпатті, на Херсонщині і в Кримському лісостепу, та на південному березі Криму.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Вважається, що Решіточник червоний, як і більшість грибів родини веселкових, можна знайти в старих парках або лісопаркових зонах "на межі культурної та природної лісової рослинності". А скоріше – за межею, вже безпосередньо в лісі.

Цей гриб і справді, починає своє життя з яйця – перидію з білою зовнішньою оболонкою 5-10 см заввишки. Але перидій згодом швидко зникає, відкриваючи товстий драглистий середній шар.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Яскраво червоне, а іноді рожеве чи навіть жовтувато-біле дозріле плодове тіло складається з куполоподібного сітчастого рецептакула 15–17 см заввишки, з округлими або кутастими отворами. Причому плодової ніжки гриб не має.

Українка знайшла ефектний гриб родини веселкових: де він росте і чи можна його їсти. Фото

Clathrus ruber, так званий «Решіточник червоний». Джерело: Marianna Kochevykh/Facebook

Незважаючи на свій гарний вигляд, гриб має дуже неприємний різкий запах. Цим запахом він приваблює комах, що й розповсюджують його спори.

Побачити цього "інопланетянина" в лісі або старому парку можна з квітня по листопад.

Інші цікаві гриби

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорнобильській зоні помітили гриб, який пристосований до життя на згарищах. Це – піронема. Її спори здатні переживати навіть такі несприятливі умови.

А в лісах Львівщини знайшли незвичайний гриб, який нагадує маленьку зірку або навіть якийсь артефакт інопланетного походження. Та це – зірковик, який спочатку розвивається під землею у формі світлої кульки, а згодом розкривається, утворюючи кілька загострених променів.

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