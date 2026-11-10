Українка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтва

Українська перукарка-колористка Ольга Коцюбайло виграла OMC Hairworld World Cup 2026, чемпіонат світу з перукарського мистецтва, який у жовтні пройшов у Парижі. Вона виступала у складі збірної України і посіла перше місце в категорії Ladies Fashion Salon Cut (жіноча модна салонна стрижка). Ольга стала найкращою серед 11 учасників із п'яти країн: п'ятеро із семи суддів поставили їй максимальні 30 балів.

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Чемпіонат проводить Organisation Mondiale Coiffure, а змагаються на ньому національні збірні, тож кожна перемога записується і майстру, і його країні. Для Ольги цей виступ мав особливе значення: після початку війни вона переїхала до США, але на світовій першості виступала за свою країну. "Для мене особливо символічно, що я змогла представляти Україну на світовій арені",– каже вона.

Свою роботу Ольга подавала онлайн: журі оцінювало три фото моделі, анфас, збоку та ззаду. Вона представила класичне каре з яскраво-рожевим фарбуванням і заглибленим коренем. Найскладнішим, за її словами, було вибудувати гармонійну форму й вивести насичений колір. Фінальна підготовка тривала два місяці в її студії, а стрижку й фарбування Ольга зробила за день до зйомки.

Одинадцять років до світового титулу

Ольга Коцюбайло прийшла в beauty-індустрію у 2015 році: закінчила Київський національний університет технологій та дизайну і того ж року вперше виступила на чемпіонаті Спілки перукарів України (SPU). Призового місця тоді не отримала, і саме після цього поставила собі мету колись виграти чемпіонат світу.

Наступні роки Ольга працювала в київських салонах і регулярно змагалася. У 2021 році вона виграла категорію Avant-garde на міжнародному чемпіонаті Empire of Beauty в Познані і тоді ж відкрила в Києві власний салон Space26, який у 2022-му отримав диплом "Лідер підприємництва України". Після переїзду до США довелося починати заново: новий ринок, інша мова та нульова клієнтська база. Уже у 2023-му в Глендейлі, Каліфорнія, запрацювала її SPACELA Beauty Studio.

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Ольга Коцюбайло отримала почесну відзнаку від мера Глендейла Ардашеса Кассахяна.

Найбільше нагород Ольга здобула вже після переїзду. У 2025 році на Empire of Beauty у Вашингтоні вона посіла три перші місця, а у 2026-му взяла два перші місця на XXIX чемпіонаті SPU в Києві, де колись починала, і три призові місця на чемпіонаті "Золотий Лев".

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Авторська техніка, учні та власний бренд

Крім конкурсної роботи, Ольга Коцюбайло розробила власну техніку фарбування Velour Luxe. Ця техніка дає м'яке висвітлення без чіткої межі, яке природно відростає, тож колір доводиться оновлювати рідше. Velour Luxe має правовий захист у США та Україні, у 2026 році отримала нагороду IBPA Beauty Awards у Лос-Анджелесі і входить до навчальних програм: Ольга викладає її на майстер-класах у США та за кордоном, а інші перукарі працюють за цим методом. "Для мене важливо поєднувати естетику, науку та практичні результати", пояснює Ольга.

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Ольга також судить професійні конкурси, зокрема SPU та Te'ora Beauty Championship, а на Los Angeles Fashion Week керувала командою перукарів, які готували моделей до подіуму. Окремий напрям її роботи становить бренд професійних аксесуарів SPACELA: Ольга сама розробляє щітки для волосся та інструменти для фарбування і працює з салонами та дистриб'юторами, через яких продукція потрапляє до інших майстрів.

Після перемоги в Парижі Ольга готує програму підготовки конкурсантів до OMC Hairworld, щоб передати майстрам методики, з якими сама йшла до титулу.