Україна повернула ще сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняРосія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгненняНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують СШАМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниМережа LaserVille увійшла до Книги рекордів УкраїниСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиСердючка на сцені в Парижі зняла свою культову зірку з голови та звернулася до залу з криком душі: рідкісні кадри Данилка без кепки та маскиЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоБіля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. ФотоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтня

Україна повернула ще сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка. Фото і відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
471
Україна повернула ще сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка. Фото і відео
Україна повернула ще сімох цивільних. Джерело: Омбудсман України Дмитро Лубінець / колаж OBOZ.UA

23 жовтня Україна повернула ще сімох цивільних людей на підконтрольну Україні територію. Серед них – 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт, а також молода жінка з дитиною.

Водночас сім осіб поїхали до Росії. Обмін відбувся за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець

Що відомо

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", – зазначив Лубінець.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
5,4 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
5,4 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,0 т.
Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення
2,0 т.
Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,0 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку
2,0 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку

Серед тих, хто повернувся додому, 90-річна маломобільна жінка, також 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. За словами омбудсмена, через стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

Також він зазначив, що вдалося організувати повернення додому молодої жінки та її дитини, які на момент повномасштабного вторгнення тимчасово перебували в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста жінка не змогла повернутися до родини. Окрім того, суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Лубінець зазначив, що наразі жінка з дитиною вже вдома, хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі.

"За кожним таким поверненням – люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних", – зауважив уповноважений з прав людини.

Обмін відбувся за підтримки МКЧХ.Джерело: Омбудсман Дмитро Лубінець

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.

Схожі теми
Обмін полоненимиВоєнні злочини РосіїВійна в УкраїніполоненіДмитро ЛубінецьДмитро Лубінець
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел