Україна перейшла на зимовий час: як дізнатися, яка година

Українці перейшли на зимовий час, а це означає, що стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. У 2026 році зміна відбулася в ніч із 24 на 25 жовтня, коли о 4:00 годинники показали 3:00.

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Більшість сучасних електронних пристроїв змінять час автоматично, проте деякі доведеться налаштовувати вручну. Щоб не заплутатися в показниках і не запізнитися на важливі справи, варто знати кілька способів перевірки точного часу. Як це зробити, розповідає OBOZ.UA.

Чи потрібно переводити час на телефоні

Власникам сучасних смартфонів зазвичай не доводиться самостійно змінювати налаштування годинника. Якщо пристрій використовує автоматичне визначення дати, часу та часового поясу, він самостійно врахує перехід на зимовий час.

Це стосується не лише мобільних телефонів, а й планшетів, ноутбуків, комп'ютерів, розумних годинників та фітнесбраслетів.

Проте варто переконатися, що в налаштуваннях увімкнена автоматична синхронізація. Якщо користувач раніше встановив час вручну або обрав неправильний часовий пояс, пристрій може показувати некоректні дані.

Натомість механічні годинники, настінні моделі, духовки та мікрохвильові печі без автоматичної синхронізації потребуватимуть ручного переведення.

Як перевірити точний час в Україні через інтернет

Один із найзручніших способів дізнатися правильну годину – скористатися пошуковою системою.

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Для цього достатньо відкрити Google і написати "точний час у Києві" або "котра година зараз в Україні". Пошуковик відобразить актуальний час для обраного міста.

Варто пам'ятати, що показане в результатах пошуку значення не обов'язково оновлюється щосекунди. Тому для повторної перевірки можна оновити сторінку.

Також існують спеціалізовані онлайн-сервіси:

Time.is – показує точний час у різних містах світу.

– показує точний час у різних містах світу. Timeanddate.com – містить інформацію про часові пояси, сезонне переведення годинників і календарні дати.

– містить інформацію про часові пояси, сезонне переведення годинників і календарні дати. 24timezones.com – дозволяє дізнатися поточний час у різних країнах.

– дозволяє дізнатися поточний час у різних країнах. Godinnik.com – україномовний ресурс для перевірки часу.

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Цими сайтами зручно користуватися, якщо потрібно звірити показники кількох годинників або переконатися, що телефон правильно перейшов на зимовий час.

Як дізнатися точний час без інтернету

Перевірити годину можна і за допомогою мобільного зв'язку. Для цього існує спеціальна USSD-команда *160#. Потрібно набрати комбінацію на телефоні та натиснути кнопку виклику.

Власники стаціонарних телефонів також можуть спробувати скористатися службою точного часу за номером 121, якщо вона доступна в їхній мережі.

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Що потрібно знати про перехід на зимовий час

В Україні сезонне переведення годинників відбувається відповідно до чинного порядку обчислення часу. Восени стрілки переводять назад в останню неділю жовтня, а навесні – вперед в останню неділю березня.

Після переходу країна повернеться до стандартного часу UTC+2 замість літнього UTC+3.

Щоб уникнути плутанини, варто заздалегідь перевірити налаштування електронних пристроїв і перевести годинники, які не підтримують автоматичну зміну часу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як підготуватись до переведення часу та як легше адаптуватись до нього.