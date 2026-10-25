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"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
5,5 т.
"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами
Лора Лумер заявила про разючу різницю між Україною та Росією у ставленні до критиків влади. Джерело: X Лори Лумер

Американська ультраправа активістка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила про разючу різницю між Україною та Росією у ставленні до критиків влади. Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський запросив її на інтерв’ю, попри її критичні погляди, тоді як у Росії, за її словами, за таку позицію їй загрожувало б ув’язнення.

Про це Лумер написала в соцмережі X, відповідаючи на коментар користувача, який запропонував їй відвідати Росію та особисто перевірити ситуацію там. Активістка пояснила, чому вважає некоректним ставити обидві країни на один рівень.

Що сказала Лумер про Україну та Росію

За словами Лумер, якби вона поїхала до Росії та почала відкрито критикувати її владу, то ризикувала б опинитися за ґратами. Вона зазначила, що попри її попередню критику на адресу України, президент Володимир Зеленський запросив її до Маріїнського палацу та погодився дати інтерв'ю.

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"Якби я поїхала до Росії, мене б ув'язнили й утримували як заручницю або військовополонену за критику Росії. Я приїхала до України як критикиня, а президент України запросив мене до свого палацу й дозволив взяти в нього інтерв'ю", – написала активістка.

Лумер також розповіла, що після її розмови із Зеленським російські державні медіа почали закликати до її вбивства. За її твердженням, вони поширювали пропагандистські відео Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), у яких ісламських терористів закликали застрелити її.

"Україна і Росія – не однакові", – підсумувала прихильниця Трампа.

''Україна і Росія – не однакові'': Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами

Допис Лори Лумер у соцмережі X. Джерело: Скриншот

Що Лумер раніше говорила про Росію та війну в Україні

Нагадаємо, раніше американська журналістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер публічно виступила проти постачання російського дизельного пального до США. Вона наголосила, що Москва використає отримані кошти для продовження війни проти України та підтримки Ірану.

Крім того, Лумер підтримала позицію Володимира Зеленського щодо завершення війни та закликала посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Вона нагадала, що Росія продовжує обстрілювати Україну, вбивати дітей і бомбити лікарні, а також назвала російські вибори фікцією.

Як писав OBOZ.UA, Лумер також засудила порушення Росією енергетичного перемир'я та закликала посилити тиск на Путіна. Вона виступила проти перекладання відповідальності за війну на Зеленського та заявила, що вимагати припинення атак потрібно саме від Кремля.

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