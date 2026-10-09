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Блог

Лесь Подерв'янський
Лесь Подерв'янський

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Україна ділиться не на схід і захід, а на "совок" і "не совок"

Україна ділиться не на схід і захід, а на "совок" і "не совок"
Разом із тотальним дефіцитом всіх товарів у СРСР повсюдними були величезні черги в магазинах. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Україна ділиться не на "схід" і "захід", а на "совок" і "не совок".

У нас дуже великий відсоток людей ще живе в "совку". Ця зараза виявилася достатньо такою злобною. І здавалося б, люди, які цього "совка" майже і не бачили, але вони все одно ментально живуть в "совку".

Я ненавидів "совок" з дитячого садку – з п’яти років. У мене з дитинства дуже розвинуте відчуття фальші. Я фальш просто шкірою відчуваю, і хоча мене особливо ніхто не виховував у такому антирадянському дусі, але я відчував, що я – чужий, і тому ніколи не був "совковою людиною".

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Було б непогано зробити такий соціальний експеримент, але це вже при іншій владі. Зробити таку "совкову" резервацію і водити туди екскурсії, з проживанням у тому місці. А деяких людей туди пхати примусово. Ну, таке м’яке покарання. Місяць, або два, або рік, щоб вони там жили. Щоб там не було туалетного паперу. Щоб там було все, що було в "совку" – ніх*я! Це не буде тюрьма, але це буде "совок". Я думаю, що це багатьох вилікувало б.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Леся Подерв'янського
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