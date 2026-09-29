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Блог

Лесь Подерв'янський
Лесь Подерв'янський

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Блог |

Україна – держава без класичної еліти: чому саме народ став її головною силою

Україна – держава без класичної еліти: чому саме народ став її головною силою
Український прапор
Джерело: unsplash.com/@f_tek
У нас якась унікальна країна, де все навпаки. Тому що у звичайних країнах є таке поняття як національна еліта. Всюди вона завжди була. А у нас її немає. Скільки б про неї не говорили, немає її. Але у нас такий дивний народ, який замінює еліту.
Це своїм тваринним чуттям відчув Нестор Махно, зробивши найважливіше відкриття, що тут можна жити без начальства.
У Росії це уявити неможливо. Тому що без начальства вони разнесуть все, понапиваються и позарубують одне одного топорами. А наш народ володіє унікальною рисою самоорганізації.
Це було видно на Майдані, де одразу ж виникла залізна організація по горизонталі. Ось ця Запорізька Січ, яка живе сама по собі, в цьому і є унікальність нашої країни і її сила. У нас саме народ і є елітою, а ті, що себе нею називають, – просто л*йно.
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Подібних прикладів у світі я знайти не можу. Ніде поряд з нами немає такої країни. Тому нам потрібно шукати якийсь свій варіант. Можливо, щось схоже на Швейцарію.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Леся Подерев'янського
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