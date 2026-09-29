У нас якась унікальна країна, де все навпаки. Тому що у звичайних країнах є таке поняття як національна еліта. Всюди вона завжди була. А у нас її немає. Скільки б про неї не говорили, немає її. Але у нас такий дивний народ, який замінює еліту.

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Це своїм тваринним чуттям відчув Нестор Махно, зробивши найважливіше відкриття, що тут можна жити без начальства.

У Росії це уявити неможливо. Тому що без начальства вони разнесуть все, понапиваються и позарубують одне одного топорами. А наш народ володіє унікальною рисою самоорганізації.

Це було видно на Майдані, де одразу ж виникла залізна організація по горизонталі. Ось ця Запорізька Січ, яка живе сама по собі, в цьому і є унікальність нашої країни і її сила. У нас саме народ і є елітою, а ті, що себе нею називають, – просто л*йно.

Подібних прикладів у світі я знайти не можу. Ніде поряд з нами немає такої країни. Тому нам потрібно шукати якийсь свій варіант. Можливо, щось схоже на Швейцарію.

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