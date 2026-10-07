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Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптикиня дала прогноз на четвер. Карта

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
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Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптикиня дала прогноз на четвер. Карта
Погода в Україні 8 жовтня. Джерело: Rixnio

У четвер, 8 жовтня, Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Цього дня синоптики прогнозують суху, сонячну та справді теплу погоду без опадів.

У більшості областей температура коливатиметься в межах +20...+26 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Дидінеко

Температура повітря за регіонами

Згідно з даними Укргідрометцентру та прогнозом синоптика Дидінеко, протягом дня температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +20...+24 градусів, а в західних регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +26.

На півночі та в центрі країни повітря прогріється до +19...+23, на сході денна температура становитиме +16...+21.

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У південних регіонах України очікується приємне тепло в межах +17...+21 градусів.

На всій території країни 8 жовтня дощів не прогнозується. На північному заході та в центрі буде сонячно, на півдні та сході може бути хмарно.

Погода в Києві

Для мешканців та гостей столиці четвер стане піком осіннього тепла. У Києві очікується суха погода без опадів, а денна температура сягне +20...+23 градусів. Як зазначає синоптик, це може бути найтепліший день у столиці аж до показників квітня.

Коли очікувати похолодання

Уже в п’ятницю, 9 жовтня, синоптична ситуація зміниться. У західних і північних областях пройдуть дощі, а температура повітря почне поступово знижуватися. Похолодання поки що буде м’яким і помірним, однак сонця та тепла стане помітно менше.

Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптикиня дала прогноз на четвер. Карта

Температурна картина в Європі. Джерело: Facebook Наталії Діденко

Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптикиня дала прогноз на четвер. Карта

Погода в Україні 8 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026–2027 років може розпочатися з аномального тепла, а найімовірніше похолодання прогнозують на січень. За попереднім прогнозом Climate Impact Company, у цей період у Східній Європі можливі морози та снігопади.

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