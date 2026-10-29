Ви бачили, що сьогодні відбулось у Дніпрі? Ви, бл*ха, з ким збираєтесь домовлятись?!

Відео дня

Російський дрон вдарив по залізничній платформі, де стояв електропоїзд Дніпро – Запоріжжя. 13 загиблих, щонайменше п’ятеро поранених (станом на 14.00 14 загиблих і 14 поранених – Ред.). Звичайні люди, які просто хотіли кудись доїхати.

Невже досі комусь незрозуміло, що мета росії значно ширша за захоплення наших територій? Їм потрібна наша земля, але без нас. Без українців, без нашої мови, без нашої історії, без самого права називатися українцями й жити у власній країні.

І після всього, що вони вже зробили, хтось продовжує розповідати нам про необхідність домовлятися, йти на поступки та погоджуватися на мир за будь-яку ціну.

Мир за будь-яку ціну? Чудово! Нехай той, хто так наполегливо його пропонує, спробує пояснити російському оператору дрона, що він цивільний, що в нього білий прапор, що він хоче миру й готовий домовлятися. Цікаво, чи встигне він договорити до влучання?

РЕКЛАМА

Бо сьогодні в Дніпрі ми вкотре побачили, як росія веде свої "переговори" з цивільними українцями.

Я теж хочу миру. Хочу, щоб наші діти жили без сирен, щоб люди поверталися додому, щоб перестали гинути наші військові й цивільні.

Але я не збираюся називати миром капітуляцію, після якої вбивця залишає за собою право прийти й добити тих, хто вижив.

І дуже хотілося б, щоб це нарешті зрозуміли всі, хто пропонує нам заплатити за мир власним майбутнім.

Головні історії дня

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...