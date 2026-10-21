Учасники проєкту Фонду Ріната Ахметова в Мілані розповіли правду про окупацію європейським дипломатам

У межах співпраці Фонду Ріната Ахметова з ФК "Шахтар" учасники проєкту "Молодь обирає Україну" Ростислав і Вадим (імена учасників проєкту змінено з міркувань безпеки) прибули до Мілана напередодні матчу "гірників" проти "Інтера" в Лізі чемпіонів. Головна мета поїздки – розповісти європейським політикам про досвід молоді, яка вирвалася з окупації та вирішила будувати своє майбутнє в Україні.

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До складу делегації Фонду також увійшов представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Іван Крайній.

У Мілані вже відбулися зустрічі з генеральними та почесними консулами європейських країн, представниками Місії ЄС, уряду італійського регіону Ломбардія та місцевої влади. Ростислав і Вадим розповіли про життя на тимчасово окупованих територіях, своє рішення виїхати та підтримку, яку отримують після повернення завдяки участі в проєкті.

19-річний Вадим виїхав з окупованої Каховки у 2025 році. Тепер він навчається, будує своє майбутнє в Україні та представляє інтереси української молоді на міжнародному рівні.

"Для молоді з окупованих територій цей проєкт – імпульс, який мотивує рухатися, виїжджати з окупації та створювати своє майбутнє вдома, в Україні. Такі ініціативи означають, що ми потрібні своїй країні", – говорить Вадим.

19-річний Ростислав повернувся на підконтрольну Україні територію минулого року. За цей час він став учасником проєкту "Молодь обирає Україну", продовжив навчання у школі та влаштувався на першу роботу. Можливість розповісти про пережите перед європейськими політиками, стала для нього важливою місією – донести правду про окупацію та підтримати інших молодих людей, які прагнуть виїхати.

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"В окупації ти живеш у постійному залякуванні й змушений пригнічувати всі емоції. Молоді там важливо знати, що на них чекають в Україні, що їм допоможуть із навчанням, житлом та адаптацією. Саме це є головною рушійною силою, щоб наважитися на виїзд", – говорить Ростислав.

Поїздка поєднує міжнародну адвокацію з великим футболом. Ростислав і Вадим ближче познайомляться з "Шахтарем", поспілкуються з футболістами, а сьогодні на стадіоні "Сан-Сіро" наживо підтримають "гірників" у матчі Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Головні історії дня

ФК "Шахтар" є партнером проєкту "Молодь обирає Україну". Протягом восьми матчів євросезону команда виходить на поле з логотипом Rinat Akhmetov Foundation на ігровій формі, допомагаючи привернути увагу міжнародної аудиторії до історій молодих українців, які пережили окупацію.

"Молодь обирає Україну" – пілотний проєкт Фонду Ріната Ахметова, Офісу Омбудсмана України та Міністерства молоді та спорту України. Він допомагає молоді віком 18–23 роки, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації, здобувати освіту, знаходити роботу, адаптуватися та будувати самостійне життя в Україні.