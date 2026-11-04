uBoost та HAVAS Village Ukraine відкрили набір на безкоштовну AI-школу для молоді

uBoost та HAVAS Village Ukraine запускають безкоштовну школу штучного інтелекту для молоді 16–22 років – Youth AI School. Програма допоможе учасникам перейти від простих запитів до ChatGPT до системного використання ШІ в навчанні, роботі та власних проєктах. Протягом семи практичних онлайн-занять молодь опанує сучасні AI-інструменти, навчиться створювати контент і розпізнавати цифрові маніпуляції. Фінальним результатом стане власний ШІ-агент, який допомагатиме розв'язувати реальні повсякденні завдання.

Відео дня

До викладання долучаться практики у сфері штучного інтелекту, цифрових технологій, креативних індустрій та кібербезпеки. Серед них – фахівці, які впроваджують ШІ-рішення в бізнесі, навчають команди провідних компаній працювати з новими технологіями, створюють AI-контент для українських і міжнародних брендів та консультують міжнародні організації з питань цифрової грамотності й безпеки.

Протягом курсу учасники працюватимуть із безкоштовними версіями ChatGPT, Claude, Gemini, NotebookLM та іншими ШІ-інструментами. Вони навчаться формулювати ефективні запити, надавати моделям необхідний контекст, перевіряти достовірність згенерованої інформації та обирати відповідні інструменти для різних завдань.

Окремі заняття присвятять використанню ШІ для навчання та досліджень. Учасники спробують перетворювати власні конспекти й навчальні матеріали на структуровані бази знань, працювати з науковими джерелами та проводити дослідження за допомогою AI. Також програма охопить цифрову безпеку: молодь навчиться розпізнавати діпфейки, перевіряти підозрілі фото, відео й повідомлення та захищати персональні дані.

Ще один напрям – ШІ для креативу. На практичних воркшопах учасники працюватимуть із генерацією та редагуванням зображень, текстами, сторітелінгом і створенням контенту для власних проєктів. Результатом стане готова креативна робота, яку можна додати до портфоліо.

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Особливістю програми стане AI-щоденник задач, який кожен учасник вестиме від першого заняття. У ньому молодь фіксуватиме повторювані завдання з навчання, роботи чи власних проєктів, аналізуватиме, скільки часу вони займають і які процеси можна спростити за допомогою штучного інтелекту.

На основі цього щоденника учасники створять фінальний проєкт – власного ШІ-агента. Це може бути цифровий помічник для планування навчання, аналізу вакансій, роботи з документами, підготовки досліджень або інших завдань, з якими учасник регулярно стикається. Після створення першої версії молодь матиме час на її тестування та вдосконалення за підтримки менторів.

Головні історії дня

Завершиться навчання Demo Day, під час якого учасники презентують власних ШІ-агентів, продемонструють їхню роботу та отримають зворотний зв'язок від експертів. Учасники, які виконають умови програми, також отримають сертифікати.

До участі запрошують молодь віком 16–22 роки, яка хоче навчитися ефективніше використовувати штучний інтелект для навчання, кар'єри та власних проєктів. Попередній досвід створення ШІ-інструментів не потрібен. Навчання безкоштовне, а для участі необхідно заповнити реєстраційну форму та бути готовими приділяти програмі до чотирьох годин на тиждень.

Реєстрація триває до 20 листопада 2026 року. Старт навчання – 25 листопада. Форма реєстрації за посиланням.