У ЗСУ розповіли про тренінги з психологічної стійкості для військових: як проходять

У вересні–жовтні 2026 року у Збройних силах України провели 34 виїзні тренінги з психологічної підтримки. У них взяли участь близько 1040 військовослужбовців різних категорій.

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Про це повідомили на офіційному сайті ЗСУ. Проєкт реалізують за підтримки НАТО в межах Комплексного пакета допомоги Україні, щоб допомогти військовим підтримувати психологічну стійкість в умовах тривалих бойових дій.

Навчальна програма передбачає як теоретичну підготовку, так і практичне відпрацювання навичок. Військові вчаться надавати собі психологічну допомогу, підтримувати побратимів у гострих стресових ситуаціях, долати бойовий стрес і контролювати власні емоції.

Для військовослужбовців, які потребують фахової підтримки, передбачені також індивідуальні психологічні консультації.

Проєкт має не лише допомогти військовим відновитися психологічно, а й навчити їх підтримувати власну стійкість і допомагати побратимам безпосередньо у військових колективах. Це сприяє підготовці особового складу до подолання стресових ситуацій під час виконання бойових завдань.

Загальну координацію проєкту забезпечує Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ, а його практичну реалізацію – громадська організація "Ліга офіцерів", яка працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців із 2014 року.

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Проєкт за підтримки НАТО є частиною заходів із психологічної підготовки та підтримки військовослужбовців, які беруть участь у відсічі й стримуванні збройної агресії Росії.

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