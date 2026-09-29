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У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото
Винуватцям загрожує до 10 років ув'язнення

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Вінниці чиновників, які незаконно здійснювали легалізацію іноземців. За гроші фігуранти допомагали іноземцям отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні з оформленням документів про нібито їх працевлаштування.

Винуватцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ 29 вересня.

Деталі справи

За матеріалами справи, до незаконної схеми залучені керівниця державної установи, начальник одного з її відділів і його підлеглий та очільник місцевої благодійної організації і ще двоє підприємців.

Слідчі розповіли, що основну частину клієнтів становили вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу, зокрема держав, які віднесені до категорії підвищеного терористичного ризику.

Оперативники не виключають, що серед них могли бути особи, пов’язані з агентурною мережею РФ та залучені російськими спецслужбами до розвідувально-підривної діяльності.

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У Вінниці затримали чиновників, які ''заробляли'' на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які ''заробляли'' на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

Правоохоронці задокументували механізм оборудки, де після отримання неправомірної вигоди посадовці вносили до державних реєстрів неправдиві відомості про іноземців, після чого ті отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Під час понад 30 одночасних обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали, які можуть містити докази протиправної діяльності. Також було виявлено підроблені документи, підготовлені для подальшого продажу.

Що загрожує фігурантам

Усім шістьом затриманим уже повідомили про підозру.

У Вінниці затримали чиновників, які ''заробляли'' на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які ''заробляли'' на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

У Вінниці затримали чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні: розкрито деталі схеми. Фото

Їм інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема незаконне переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332), одержання службовцями неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368) та зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2).

"Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали чоловіка, який за інформацією слідства, намагався заробити на дружині військового, обіцяючи його перевести до тилової частини. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що військова контррозвідка СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, якого російська ФСБ завербувала ще до призову. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських підрозділів на Харківщині та готував ракетний удар по власному ремонтному батальйону.

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