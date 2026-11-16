У районі Старого міста у Вінниці 14 листопада відбувся конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і СП та кількома цивільними, під час якого було пошкоджено автомобіль і розпилено балончик зі сльозогінним газом. Оперативне командування "Південь" призначило службове розслідування інциденту.

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Про це повідомив підполковник Олексій Міщенко, речник ОК "Південь". У коментарі "Укрінформу" він заявив, що керівництво Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної максимально сприяє правоохоронним органам, щоби встановити всі обставини події.

Міщенко сказав, що керівництво "підтверджує факт конфлікту за участю військовослужбовців ТЦК і цивільних громадян, під час якого було застосовано газовий балончик і пошкоджено транспортний засіб".

"Позиція командування чітка: ми не толеруємо жодних протиправних дій. Якщо під час перевірки буде доведено провину військовослужбовців, вони понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", – наголосив речник, закликавши утриматися від передчасних висновків.

Що відомо про конфлікт

За інформацією народного депутата Олега Мейдича, співробітники ТЦК і СП зупинили машину із двома молодими людьми віком 21 та 22 роки, серед яких була вагітна дівчина.

"Під час інциденту в салон автомобіля було розпилено сльозогінний газ", – заявив парламентар.

Двох військовослужбовців затримано

Речниця Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська в коментарі "Суспільному" повідомила, що двох працівників територіального центру комплектування затримано за підозрою в хуліганстві.

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Правоохоронці проситимуть суд взяти фігурантів під варту. Засідання призначене на 10:00 вівторка, 17 листопада, у Вінницькому міському суді.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як писав OBOZ.UA, раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в умовах продовження російської війни мобілізація виправдана. Втім, вона має відбуватися без порушення законодавчих норм, зокрема без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції.

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