У вересні ДТЕК повернув світло понад 3 млн родин після обстрілів

У вересні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"В перший місяць осені ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям операторів систем розподілу ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3 млн домівок", – йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де тривають активні бойові дії. Тут у вересні енергетики повернули електропостачання 1,3 млн родин.

На Одещині світло відновили для 1,2 млн родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок атак.

Ще 433,8 тисячі домівок заживили на Дніпропетровщині, тоді як у Києві електропостачання повернули понад 300 домогосподарствам.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

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