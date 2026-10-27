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У центрі Івано-Франківська жінка підпалила український прапор і намагалася підпалити себе. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
432
У центрі Івано-Франківська жінка підпалила український прапор і намагалася підпалити себе. Відео
Жінка підпалила прапор України. Джерело: Скриншот з відео.

У вівторок, 27 жовтня, в центрі Івано-Франківська стався інцидент за участю жінки, яка підпалила український прапор, а потім намагалася підпалити себе. Обставини події та мотиви її дій поки що залишаються невідомими.

Після події жінку забрали поліцейські. Про інцидент повідомив місцевий Telegram-канал "Мій Івано-Франківськ".

Причини вчинку та обставини встановлюються.

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