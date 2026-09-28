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У Тернополі за підтримки Sense Bank відкрився інноваційний освітній хаб

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 5,5 т.
У Тернополі за підтримки Sense Bank відкрився інноваційний освітній хаб
EDhub – освітній інтерактивний цифровий простір для дітей та педагогі
Джерело: Sense Bank

У Тернополі відкрився EDhub – освітній інтерактивний цифровий простір для дітей та педагогів. Авторкою та реалізаторкою проєкту стала вчителька інформатики та англійської мови Тернопільської загальноосвітньої школи №23 Наталія Перехрист – переможниця у спеціальній номінації "Вчитель інформатики" премії Global Teacher Prize Ukraine. Цю спецвідзнаку підтримав Sense Bank, як і втілення освітньої мрії пані Наталії – створення хабу.

У Тернополі за підтримки Sense Bank відкрився інноваційний освітній хаб

Sense Bank

Джерело: Sense Bank

Освітній хаб покликаний стати місцевим осередком для інтерактивного навчання дітей різного віку, а також майданчиком для обміну досвідом та професійного діалогу між педагогами з усієї України.

"Вдячна Sense Bank за визнання моєї роботи, за підтримку, яка дійсно змінила життя, дала поштовх повірити в себе й здійснити велику мрію. EDhub створений з великою любовʼю до дітей, з вірою в те, що всі разом ми зможемо виростити покоління інноваторів – тих, хто визначатиме майбутнє в різних сферах, зокрема і в банківській", – прокоментувала Наталія Перехрист під час відкриття EDhub.

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У Тернополі за підтримки Sense Bank відкрився інноваційний освітній хаб

Sense Bank

Джерело: Sense Bank

На базі EDhub діти – від дошкільнят до школярів – опановуватимуть передові цифрові технології. Навчальні програми охоплюватимуть заняття з робототехніки, основ штучного інтелекту та 3D-моделювання. Окремий акцент Наталія Перехрист робитиме на вивченні іноземних мов за допомогою технологій віртуальної реальності: занурення в англомовне середовище допомагатиме дітям долати мовний бар'єр через моделювання практичних життєвих ситуацій.

У Тернополі за підтримки Sense Bank відкрився інноваційний освітній хаб

Sense Bank

Джерело: Sense Bank

Окрім роботи з дітьми EDhub слугуватиме майданчиком для професійного зростання вчителів. Конференц-зал простору оснащено новітньою системою інтерактивного голосування, що дасть змогу проводити семінари, тренінги та обмінюватися досвідом освітянам з усієї країни. Крім того, у межах європейських освітніх ініціатив на базі хабу функціонуватиме "Євроклуб", який об'єднає молодь навколо спільних культурних та суспільних цінностей.

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