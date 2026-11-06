У Тернополі ТЦК мобілізовував чоловіків, виключених з обліку: за справу взялося ДБР

У Тернополі виявили випадки незаконного поновлення на військовому обліку та мобілізації чоловіків, яких раніше офіційно виключили з обліку. Після виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Командування Сухопутних військ підтвердило порушення законодавства. Одного з посадовців ТЦК притягнули до дисциплінарної відповідальності, а матеріали щодо іншого випадку долучили до кримінального провадження, яке розслідує ДБР.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко.

За його словами, 9 жовтня ТСК провела виїзне засідання у Тернополі, під час якого, зокрема, розглядали випадки неправомірних дій працівників Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Один із випадків стосувався чоловіка, якого виключили з військового обліку ще у 2022 році. Попри це, у 2026 році його повторно направили на військово-лікарську комісію. Причиною стало те, що працівники ТЦК нібито не змогли знайти документи попереднього медичного огляду.

Після засідання ТСК Командування Сухопутних військ провело службову перевірку, яка підтвердила порушення.

Зокрема, було встановлено, що чоловіка без належних правових підстав направили на повторний медичний огляд, після чого неправомірно поновили на військовому обліку та призвали на військову службу.

У Командуванні також підтвердили порушення вимог законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу" та двох постанов Кабінету Міністрів.

За результатами перевірки посадовця, відповідального за контроль роботи особового складу ТЦК, притягнули до дисциплінарної відповідальності.

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Ще один аналогічний випадок став предметом кримінального розслідування. Йдеться про чоловіка, якого також раніше виключили з військового обліку, однак згодом поновили на ньому та мобілізували.

Як повідомив Гончаренко, за дорученням ТСК Військова служба правопорядку підготувала повідомлення про можливі неправомірні дії посадових осіб ТЦК.

Прокуратура долучила відповідне повідомлення та матеріали до кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

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Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

Крім того, Командування Сухопутних військ повідомило про початок окремого службового розслідування щодо неправомірного поновлення другого чоловіка на військовому обліку та його призову.