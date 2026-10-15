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У СРСР гострили ковзани дивним чином: зараз так робити не радять

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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У СРСР гострили ковзани дивним чином: зараз так робити не радять
Радянським ковзанам доводилось несолодко, адже їх гострили самотужки і вручну. Джерело: Pexels

Сьогодні доглядати за ковзанами став доволі простою справою – просто здаєш їх до майстерні, де спеціальний верстат за лічені хвилини поверне лезам колишню гостроту. Але в часи СРСР різного роду сервіси були рідкістю і траплялись хіба у великих містах, тому гострити леза ковзанам доводилося самотужки.

Головним і часто єдиним інструментом для цього зазвичай служив звичайний слюсарний напилок. OBOZ.UA пригадує, як гострили ковзани в Союзі і чому зараз так не робить уже ніхто.

Найпростіший побутовий метод гостріння лез виглядав вельми примітивно: черевик із ковзаном просто затискали між ніг лезом догори, після чого кілька разів проводили металом по металу вручну. Замість напилка іноді брали звичайний абразивний брусок. Такими спогадами ділилися любителі зимового катання ще з п'ятдесятих років минулого століття. Опис технології також можна було знайти в таких радянських журналах як "Мастерок".

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Така шалена популярність саморобного методу пояснювалася дуже просто: знайти звичайний напилок у господарстві не становило жодної проблеми – щось майструвати доводилось кожній сім’ї. А от професійне обладнання було дефіцитом. Навіть досвідченим майстрам доводилося викручуватися самотужки. Наприклад, створювати верстати для заточування самостійно.

Звісно, навіть у ті часи розуміли, що метод "на коліні за допомогою напилка" дуже далекий від досконалості. Той же "Мастерок" застерігав читачів, що досягти ідеально рівної поверхні таким кустарним способом неймовірно важко. Аби полегшити завдання, любителям рекомендували майструвати спеціальні саморобні тримачі для фіксації. У популярній радянській книзі "100 робіт для вмілих рук" радять жорстко закріплювати одразу обидва ковзани і плавно вести плоским напилком по двох лезах паралельно – це хоч якось допомагало зберегти правильну геометрію.

Гострити сучасні фігурні та хокейні ковзани ручним напилком на око категорично не радять. І річ тут далеко не тільки в банальній гостроті. Справа в тому, що на якісному лезі формується спеціальний профільований жолобок, який створює два робочі ребра. Його глибина безпосередньо впливає на маневровість, якість ковзання та зчеплення з льодом, а параметри підбираються індивідуально під вагу спортсмена та його стиль катання. Звичайним напилком витримати такі мікроскопічні параметри геометрії просто неможливо.

Ба більше, нерівномірне сточування металу легко призводить до перекосу, коли одне ребро стає вищим за інше, або ж повністю спотворює початковий профіль леза. В результаті ковзани починають гірше тримати лід, а спортсмен втрачає контроль під час різких поворотів чи гальмування.

Саме через це примітивні аматорські методи давно канули в Лету. Сьогодні послуги якісного заточування доступні на будь-якій ковзанці чи в спортивних магазинах, а сучасні верстати дозволяють із мікроскопічною точністю виставити потрібний жолоб та зберегти симетрію ребер. А звичайний напилок, який колись рятував вечірні баталії на дворовій коробці, тепер краще залишити виключно для суто господарських потреб.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому леза ковзанів у СРСР змащували вазеліном.

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