''У складні часи важливо не втрачати надію'': Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

Дружина надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Олена Залужна відвідала ювілейний 10-й Український жіночий конгрес, який традиційно проходить у Києві.

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Про це вона написала у Facebook.

"Сьогодні відвідала дуже теплий і важливий захід – 10-й Український жіночий конгрес. Щирі та цікаві історії різних жінок, сміливі очі, сльози радості та горя. В ці складні часи важливо не втрачати надію. Важливо всім нам бути разом", – написала Залужна після відвідин заходу.

Для Олени Залужної це перша публічна поява на подібних заходах.

22 жовтня у Києві розпочав роботу 10-й Український Жіночий Конгрес. Його відкрили співзасновниця Конгресу, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Основна тема Конгресу під гаслом "Від винятків до нових стандартів" – як перетворити досягнення та лідерство українських жінок на нові суспільні стандарти, що забезпечуватимуть рівні можливості.

Що відомо про захід?

Український Жіночий Конгрес (УЖК) це платформа, що формує жінок лідерок та порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, Уряду України, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти.

Її було започатковано у 2017 році, а з лютого 2018 року УЖК було офіційно зареєстровано ГО "Український Жіночий Конгрес".

Головні історії дня

"Відтоді, щороку Український Жіночий Конгрес збирає перших осіб держави, українських та іноземних парламентарів та парламентарок, представників та представниць міжнародних і громадських організацій, ЗМІ, місцевого самоврядування, українських та закордонних експертів та експерток, а також усіх небайдужих до проблем гендерної рівності", – йдеться на сайті УЖК.