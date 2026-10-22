''У складні часи важливо не втрачати надію'': Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію УкраїниБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоВолодимир Путін"Вбив тисячі людей": у Британії різко відреагували на слова Віткоффа про "гуманіста" ПутінаТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і післяСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

"У складні часи важливо не втрачати надію": Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
2,0 т.
"У складні часи важливо не втрачати надію": Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото
Олена Залужна та Олена Кондратюк на Українському жіночому конгресі. Джерело: Facebook Олена Залужна

Дружина надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Олена Залужна відвідала ювілейний 10-й Український жіночий конгрес, який традиційно проходить у Києві.

Про це вона написала у Facebook.

"Сьогодні відвідала дуже теплий і важливий захід – 10-й Український жіночий конгрес. Щирі та цікаві історії різних жінок, сміливі очі, сльози радості та горя. В ці складні часи важливо не втрачати надію. Важливо всім нам бути разом", – написала Залужна після відвідин заходу.

Для Олени Залужної це перша публічна поява на подібних заходах.

''У складні часи важливо не втрачати надію'': Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

Олена Залужна на Українському жіночому конгресі. Джерело: Facebook Олена Залужна

Читайте також
Валерій ПекарВалерій Пекар
9,0 т.
Неготовність України капітулювати всім заважає, або Про сценарій глобальной ДНР
9,0 т.
Неготовність України капітулювати всім заважає, або Про сценарій глобальной ДНР
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
8,4 т.
Які дерева не можна білити восени і чому так
8,4 т.
Які дерева не можна білити восени і чому так
Марія ШевчукМарія Шевчук
7,8 т.
Найкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФ
7,8 т.
Найкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФ
''У складні часи важливо не втрачати надію'': Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

У Києві розпочав роботу 10-й Український Жіночий Конгрес. Джерело: УЖК

''У складні часи важливо не втрачати надію'': Олена Залужна відвідала захід Українського жіночого конгресу. Фото

Олена Кондратюк та Олена Залужна. Джерело: Facebook Олена Залужна

22 жовтня у Києві розпочав роботу 10-й Український Жіночий Конгрес. Його відкрили співзасновниця Конгресу, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Основна тема Конгресу під гаслом "Від винятків до нових стандартів" – як перетворити досягнення та лідерство українських жінок на нові суспільні стандарти, що забезпечуватимуть рівні можливості.

Що відомо про захід?

Український Жіночий Конгрес (УЖК) це платформа, що формує жінок лідерок та порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, Уряду України, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти.

Її було започатковано у 2017 році, а з лютого 2018 року УЖК було офіційно зареєстровано ГО "Український Жіночий Конгрес".

"Відтоді, щороку Український Жіночий Конгрес збирає перших осіб держави, українських та іноземних парламентарів та парламентарок, представників та представниць міжнародних і громадських організацій, ЗМІ, місцевого самоврядування, українських та закордонних експертів та експерток, а також усіх небайдужих до проблем гендерної рівності", – йдеться на сайті УЖК.

Схожі теми
УкраїнаКиївВалерій ЗалужнийВалерій Залужний
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел