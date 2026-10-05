У Sense Bank стартувала серія практичних зустрічей для підприємців "Сенс для ФОП"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиУ РФ готують ракету, яка дістане до Львова, але катастрофи не буде. Інтерв’ю з генералом РоманенкомУ РФ готують ракету, яка дістане до Львова, але катастрофи не буде. Інтерв’ю з генералом РоманенкомІлюстрація. ГороскопУ жовтні доля дасть новий шанс трьом знакам зодіаку: почнеться вдалий період"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні"Росія займається відплатою": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по УкраїніНародна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу ПрезидентаНародна артистка Смородіна розкрила таємницю своєї "дешевої" квартири біля Офісу ПрезидентаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюУ Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відеоУ Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відеоІдеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼємІдеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼємІлюстрація - прикордонник Польщі перевіряє документиУкраїнку, яка їхала з ЄС, не пустили до України: що порушила і як треба діяти

У Sense Bank стартувала серія практичних зустрічей для підприємців "Сенс для ФОП"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
icon 3
У Sense Bank стартувала серія практичних зустрічей для підприємців "Сенс для ФОП"
Sense Bank провів першу зустріч у межах заходів "Сенс для ФОП". Джерело: Sense Bank

Sense Bank провів першу зустріч у межах серії практичних заходів "Сенс для ФОП", започаткованої для підприємців, які шукають можливості, інструменти та практичні знання для розвитку бізнесу. Подія відбулася у Sense Hub Kyiv та була присвячена державній грантовій програмі "Власна справа".

Практичними порадами щодо участі у програмі "Власна справа" поділилася Євгенія Бондаренко, начальниця відділу реалізації проєктів управління реалізації програм зайнятості Київського міського центру зайнятості. Вона розповіла, на що варто звернути увагу під час підготовки заявки, яких помилок уникати та що відбувається після схвалення гранту.

"Якщо маєте ідею для створення чи розвитку бізнесу, держава дає можливість її реалізувати. Грант – це можливість перетворити бізнес-ідею на конкретну справу, тому важливо не лише подати заявку, а й чітко розуміти, як ви плануєте розвивати свій бізнес та використовувати отриману підтримку", – зазначила Євгенія Бондаренко.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 8,5 т.
Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список
icon 8,5 т.
Названо українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте список
Володимир В'ятровичВолодимир В'ятрович
icon 6,4 т.
Мова в обмін на ЄС, або "Какая разніца" повертається?
icon 6,4 т.
Мова в обмін на ЄС, або "Какая разніца" повертається?
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 4,3 т.
Тварини війни: чому порятунок безпритульних став логістикою, а не благодійністю
icon 4,3 т.
Тварини війни: чому порятунок безпритульних став логістикою, а не благодійністю

Про роль банку в грантовому процесі розповіла Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ Sense Bank. Вона пояснила, як банк перевіряє ділову репутацію потенційних грантерів, які банківські можливості доступні підприємцям та які фінансові інструменти можуть допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися.

"Sense Bank є одним із банків-партнерів державної програми "Власна справа", і ми бачимо великий запит підприємців на цю тему – від підготовки заявки до подальшої роботи після отримання гранту. Для нас важливо не лише супроводжувати клієнта в межах грантового процесу, а й бути його фінансовим партнером у щоденній роботі. Саме тому ми розвиваємо зручні цифрові інструменти для ФОП, які допомагають економити час, спрощувати фінансові операції та більше зосереджуватися на розвитку власної справи", – зауважила Ірина Руденко.

Тема грантової підтримки викликала активний інтерес у підприємців: учасники ставили спікеркам запитання про підготовку заявки, документи, критерії відбору, перевірку ділової репутації та подальшу роботу з грантом.

"Сенс для ФОП" – це простір для діалогу з експертами, представниками банку та іншими підприємцями, де можна отримати відповіді на актуальні запитання, розібрати реальні кейси та обмінятися досвідом.

Медіапартнер проєкту КОШТ – практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Про наступні події серії "Сенс для ФОП" слідкуйте на офіційних ресурсах Sense Bank та медіа КОШТ.

Схожі теми
бізнесбанкУкраїнаКиїв
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись