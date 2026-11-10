Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Сергій Бережний
Сергій Бережний

Публіцист

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
17,5 т.
Блог |

У Росії є законний спосіб отримати області, які вона вписала до своєї конституції

Карта Росії
Карта Росії. Джерело: Shutterstock

Якщо вже зайшла мова про перегляд адміністративних кордонів, то в Росії є простий спосіб законно отримати всі області, які вона вписала до своєї конституції. Їй достатньо просто виділити їх із Якутії чи іншої малонаселеної області з величезною територією і назвати так, як їй заманеться. Наприклад, Донецька чи Вашингтонська. Або Лазурний Берег. Ямал перейменувати на Крим.

На мою думку, цей варіант нічим не гірший за той, який нібито пропонували для Абу-Дабі.

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
6,2 т.
Що зробити з трояндами у листопаді, щоб вони пишно зацвіли наступного сезону
6,2 т.
Що зробити з трояндами у листопаді, щоб вони пишно зацвіли наступного сезону
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
4,9 т.
На Вінниччині у селі помітили зграю вовків: чому хижаки пробрались у населений пункт. Фото
4,9 т.
На Вінниччині у селі помітили зграю вовків: чому хижаки пробрались у населений пункт. Фото
OBOZ.UAOBOZ.UA
2,7 т.
Який інгредієнт зробить будь-яку страву ресторанною: додайте його для неперевершеного смаку
2,7 т.
Який інгредієнт зробить будь-яку страву ресторанною: додайте його для неперевершеного смаку

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Бережного
Схожі теми
Переговори Росії та УкраїниРосія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!