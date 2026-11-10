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У Росії є законний спосіб отримати області, які вона вписала до своєї конституції
Якщо вже зайшла мова про перегляд адміністративних кордонів, то в Росії є простий спосіб законно отримати всі області, які вона вписала до своєї конституції. Їй достатньо просто виділити їх із Якутії чи іншої малонаселеної області з величезною територією і назвати так, як їй заманеться. Наприклад, Донецька чи Вашингтонська. Або Лазурний Берег. Ямал перейменувати на Крим.
На мою думку, цей варіант нічим не гірший за той, який нібито пропонували для Абу-Дабі.
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Джерело:Фейсбук Сергія Бережного