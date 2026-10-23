У Резерв+ не працюватиме оформлення окремих відстрочок: в Міноборони пояснили причину

У застосунку Резерв+ з 22:00 23 жовтня тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок від мобілізації. Обмеження пов’язані з плановими технічними роботами в системах Міністерства юстиції, які триватимуть кілька діб.

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Про тимчасову недоступність послуг повідомили в Міністерстві оборони України. За інформацією відомства, відновити оформлення відстрочок планують орієнтовно 26 жовтня після 08:00.

Під час технічних робіт у Резерв+ не працюватиме оформлення відстрочок, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими людьми або статусом родини захисника чи захисниці.

У Міноборони також попередили, що повторний вхід до застосунку не допоможе відновити доступ до цих послуг. Тому користувачам радять залишатися у своїх акаунтах і не виходити з них для повторної авторизації.

Що буде з відстрочками

Якщо інформація про відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Тимчасові обмеження стосуються саме оформлення окремих видів відстрочок.

Про відновлення роботи відповідних послуг Міністерство оборони обіцяє повідомити окремо. Орієнтовний час відновлення – 26 жовтня після 08:00.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що робити, якщо не відображаються дані в Резерв+. Ми давали детальне пояснення.