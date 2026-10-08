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У Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
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У Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Фото
Сергій Лєвічєв став жертвою російського удару по багатоквартирному будинку. Джерело: фото загиблого надав "Суспільному" Володимир Мацокін

У Прилуках Чернігівської області, де Росія ракетним ударом по житловому будинку вбила 22 українців, загинув 18-річний Сергій Лєвічєв з однорічним сином Олексієм. Мама хлопчика, дружина Лєвічєва, у тяжкому стані потрапила до лікарні.

Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін розповів у Facebook, що молода родина менш як місяць тому переїхала з міста Ізюм на Харківщині, оскільки там їхній дім на вулиці Миру також був зруйнований. "К****ська ракета наздогнала їх у Прилуках. Я не знаю, що написати далі... Просто не знаю", – заявив Мацокін.

Маленькому Олексію був тільки рік і шість місяців. Його тату Сергію – 18, він був повним сиротою, працював, закінчивши навчання в Ізюмському ліцеї № 11.

У Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Фото

Сергію Лєвічєву було лише 18 років. Джерело: Суспільне / Володимир Мацокін

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У коментарі "Суспільному" заступник мера Ізюма повідомив, що переселитися до Прилук Лєвічєву, його дружині й сину допомогли волонтери. 

"Їхній будинок (в Ізюмі. – Ред.) постраждав десь трохи більше місяця тому. Він був просто поряд з епіцентром вибуху. Я був там особисто, бачив, ми разом були з начальником служби у справах дітей. Дійсно, умов там проживання не було. Ми наполягали на тому, щоб вони виїхали, тому що дитинка дуже мала. Вони погодились", – сказав Мацокін.

"Ми знайшли волонтерів, які їх вивезли в безпечне місце. Так вийшло, що це були Прилуки. Вони буквально і місяця не прожили в Прилуках, коли ця трагедія відбулася", – додав він.

За словами колишнього класного керівника, Лєвічєв був відповідальним, хорошим хлопцем, "намагався нормально жити".

Олексій народився в сім'ї в березні 2025 року. Його мати також з Ізюма. Відомо, що вона вижила й була госпіталізована з важкими травмами.

"Ми знаємо, що її мама поїхала туди. Намагаємося зв'язатися, зараз дізнатися взагалі подробиці, але телефон не на зв'язку. Будемо зараз намагатися через маму контактувати, виходити на зв'язок, якось може допомогти в цій ситуації. Ми ж не знаємо, як вони визначаться, можливо, поховати їх там. Я думаю, що будуть експертизи. В якому стані тіло – ми ж не знаємо", – сказав заступник Ізюмського міського голови.

У Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Фото

Повний текст публікації. Джерело: Скриншот Facebook Volodymyr Matsokin

У Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Фото

Коментарі користувачів мережі. Джерело: Скриншот Facebook Volodymyr Matsokin

Як писав OBOZ.UA, Прилуки російські окупанти атакували 7 жовтня під час чергового масованого обстрілу нашої країни. Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку завершилися вранці 8-го числа. Загинули 22 особи (зокрема п'ятеро дітей), ще 54 постраждали (серед них семеро дітей).

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