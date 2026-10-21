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У Польщі українка через зраду здала поліції свого співмешканця: тепер його депортують

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
3,1 т.
У Польщі українка через зраду здала поліції свого співмешканця: тепер його депортують
У Польщі українка через зраду здала поліції свого співмешканця. Джерело: Комендатура повітової поліції в Пабяниці

У Польщі любовний конфлікт між громадянами України обернувся серйозними правовими наслідками. Через зраду жінка вирішила не просто з’ясувати стосунки, а й залучити до ситуації правоохоронні органи, знаючи про темне минуле свого партнера.

Після заяви в поліцію 23-річного українця депортують. Про це повідомляє Комендатура повітової поліції в Пабяниці.

Помста з далекосяжними наслідками

Виявивши свого хлопця на побаченні з іншою жінкою, 34-річна українка відчула глибоке розчарування, проте підійшла до ситуації холоднокровно. Окрім особистих претензій до невірного партнера, вона знала, що він переховується від правосуддя і перебуває в розшуку.

Жінка негайно викликала патруль поліції, щостало фатальною помилкою для планів молодого чоловіка залишатися в тіні.

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Перевірка документів і ув’язнення

Співробітники польської поліції, які прибули на місце події, оперативно провели перевірку особистих даних 23-річного чоловіка за внутрішніми базами даних.

Система показала, що чоловікові необхідно відбути не призначений раніше 10-денний тюремний термін. Прямо з місця романтичного побачення порушник був відправлений під варту.

Загроза депортації з країни

Проблеми молодого громадянина України не закінчилися на десяти добах арешту. Як з’ясувалося під час перевірки, окрім невиконаного покарання, він грубо порушив міграційне законодавство Польщі.

Чоловік проігнорував офіційне рішення, яке зобов’язувало його добровільно покинути територію країни та повернутися на батьківщину. У зв’язку з цим після відбуття 10-денного терміну ув’язнення щодо нього буде розпочато процедуру примусової депортації з Польщі.

Нагадаємо, Польща готова розглянути питання про перенесення українського прикордонного та митного контролю на свою територію, якщо російські обстріли становитимуть загрозу для людей і роботи пунктів пропуску, при цьому перевірки в такому випадку проводитимуться спільно службами двох держав.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка у вакансії може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.

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