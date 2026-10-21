У Польщі українка через зраду здала поліції свого співмешканця: тепер його депортують

У Польщі любовний конфлікт між громадянами України обернувся серйозними правовими наслідками. Через зраду жінка вирішила не просто з’ясувати стосунки, а й залучити до ситуації правоохоронні органи, знаючи про темне минуле свого партнера.

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Після заяви в поліцію 23-річного українця депортують. Про це повідомляє Комендатура повітової поліції в Пабяниці.

Помста з далекосяжними наслідками

Виявивши свого хлопця на побаченні з іншою жінкою, 34-річна українка відчула глибоке розчарування, проте підійшла до ситуації холоднокровно. Окрім особистих претензій до невірного партнера, вона знала, що він переховується від правосуддя і перебуває в розшуку.

Жінка негайно викликала патруль поліції, щостало фатальною помилкою для планів молодого чоловіка залишатися в тіні.

Перевірка документів і ув’язнення

Співробітники польської поліції, які прибули на місце події, оперативно провели перевірку особистих даних 23-річного чоловіка за внутрішніми базами даних.

Система показала, що чоловікові необхідно відбути не призначений раніше 10-денний тюремний термін. Прямо з місця романтичного побачення порушник був відправлений під варту.

Загроза депортації з країни

Проблеми молодого громадянина України не закінчилися на десяти добах арешту. Як з’ясувалося під час перевірки, окрім невиконаного покарання, він грубо порушив міграційне законодавство Польщі.

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Чоловік проігнорував офіційне рішення, яке зобов’язувало його добровільно покинути територію країни та повернутися на батьківщину. У зв’язку з цим після відбуття 10-денного терміну ув’язнення щодо нього буде розпочато процедуру примусової депортації з Польщі.

Нагадаємо, Польща готова розглянути питання про перенесення українського прикордонного та митного контролю на свою територію, якщо російські обстріли становитимуть загрозу для людей і роботи пунктів пропуску, при цьому перевірки в такому випадку проводитимуться спільно службами двох держав.

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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка у вакансії може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.