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"У нього великі плани на життя": захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
131
"У нього великі плани на життя": захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова
Захисник Маріуполя отримав квартиру. Джерело: «Серце Азовсталі».

Захисник Маріуполя Олександр Кузьменко став власником квартири завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Олександр родом із Черкащини, за фахом – учитель історії, хоча викладати йому так і не довелося. У 2018 році він вирішив долучитися до війська. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр боронив Маріуполь у складі бригади "Азов". У квітні 2022 року під час бойового завдання воїн зазнав важкого поранення – куля розтрощила стегно. Його евакуювали до шпиталю на комбінаті "Азовсталь", а вже 16 травня за наказом командування Олександр разом із побратимами вийшов у полон.

''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру. Джерело: «Серце Азовсталі».

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Олександр провів у полоні два з половиною роки. Російський псевдосуд засудив його до 25 років ув’язнення. У колонії суворого режиму він жив надією, що колись зможе побачити рідних. І диво сталося – захисника вдалося повернути додому.

Утім, неволя залишила глибокий слід на здоров’ї Олександра. Після повернення додому йому одразу зробили складну операцію. Через важкі травми кісток праву ногу довелося вкоротити на 5 сантиметрів. Зараз ветеран пересувається на милицях та проходить тривалу реабілітацію. Власна затишна оселя стане для Олександра безпечним простором для відновлення та фундаментом для побудови подальшого життя.

''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру. Джерело: «Серце Азовсталі».

"Я дуже дякую і Фонду, і "Серцю Азовсталі", і особисто Рінату Ахметову за те, що про нас дбають і піклуються", – каже захисник.

Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду, особисто передала захиснику ключі від квартири та подякувала за героїзм у захисті України.

"Дякуємо за службу, за оборону, за нашу незалежну Україну. Ми віримо в найкраще майбутнє", – звернулася до Олександра Ксенія Сухова.

Після звільнення з полону військовий також проходив лікування та відновлення за підтримки "Серця Азовсталі". Сьогодні він знову служить у війську, присвячує себе підготовці офіцерів і підтримує побратимів, які пережили оборону Маріуполя та російський полон. Олександр наголошує на важливості говорити про військовополонених, які досі залишаються в неволі. Він переконаний: світ має знати про трагедії, яких зазнали українські захисники, зокрема про загибель військових в Оленівці у 2022 році.

Голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко називає історію захисника прикладом того, наскільки важливо підтримувати людей після пережитого полону – допомагати їм відновлюватися та знаходити своє місце в житті.

''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру. Джерело: «Серце Азовсталі».

"Йому лише 30, і в нього величезні плани: на особисте життя, на кар’єру. Він хоче бути корисним для війська, нині з урахуванням його травм присвячує себе підготовці офіцерів. Він планує допомагати побратимам – захисникам Маріуполя – як амбасадор "Серця Азовсталі". У нього великі плани на життя", – наголосила Наталія Ємченко.

''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру

''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя отримав квартиру. Джерело: «Серце Азовсталі».

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.

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