''У нього великі плани на життя'': захисник Маріуполя Олександр Кузьменко отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя Олександр Кузьменко став власником квартири завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

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Олександр родом із Черкащини, за фахом – учитель історії, хоча викладати йому так і не довелося. У 2018 році він вирішив долучитися до війська. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр боронив Маріуполь у складі бригади "Азов". У квітні 2022 року під час бойового завдання воїн зазнав важкого поранення – куля розтрощила стегно. Його евакуювали до шпиталю на комбінаті "Азовсталь", а вже 16 травня за наказом командування Олександр разом із побратимами вийшов у полон.

Олександр провів у полоні два з половиною роки. Російський псевдосуд засудив його до 25 років ув’язнення. У колонії суворого режиму він жив надією, що колись зможе побачити рідних. І диво сталося – захисника вдалося повернути додому.

Утім, неволя залишила глибокий слід на здоров’ї Олександра. Після повернення додому йому одразу зробили складну операцію. Через важкі травми кісток праву ногу довелося вкоротити на 5 сантиметрів. Зараз ветеран пересувається на милицях та проходить тривалу реабілітацію. Власна затишна оселя стане для Олександра безпечним простором для відновлення та фундаментом для побудови подальшого життя.

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"Я дуже дякую і Фонду, і "Серцю Азовсталі", і особисто Рінату Ахметову за те, що про нас дбають і піклуються", – каже захисник.

Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду, особисто передала захиснику ключі від квартири та подякувала за героїзм у захисті України.

"Дякуємо за службу, за оборону, за нашу незалежну Україну. Ми віримо в найкраще майбутнє", – звернулася до Олександра Ксенія Сухова.

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Після звільнення з полону військовий також проходив лікування та відновлення за підтримки "Серця Азовсталі". Сьогодні він знову служить у війську, присвячує себе підготовці офіцерів і підтримує побратимів, які пережили оборону Маріуполя та російський полон. Олександр наголошує на важливості говорити про військовополонених, які досі залишаються в неволі. Він переконаний: світ має знати про трагедії, яких зазнали українські захисники, зокрема про загибель військових в Оленівці у 2022 році.

Голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко називає історію захисника прикладом того, наскільки важливо підтримувати людей після пережитого полону – допомагати їм відновлюватися та знаходити своє місце в житті.

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"Йому лише 30, і в нього величезні плани: на особисте життя, на кар’єру. Він хоче бути корисним для війська, нині з урахуванням його травм присвячує себе підготовці офіцерів. Він планує допомагати побратимам – захисникам Маріуполя – як амбасадор "Серця Азовсталі". У нього великі плани на життя", – наголосила Наталія Ємченко.

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Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.