Пам'ятник полеглого захисника України Івана Петухова з російськомовними написами, встановлений на могилі бійця в секторі військових поховань Далекосхідного кладовища Кропивницького, не буде демонтований чи змінений – хіба що таке рішення ухвалить суд. Міська рада вважає, що родина загиблого не порушила закон, тому жодних робіт наразі не заплановано.

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Про це повідомляється в офіційній відповіді мерії за підписом заступника міського голови Олександра Вергуна. Копію документів "Суспільному" 25 листопада надала Елла Петухова, мама Івана.

На що звернули увагу в міськраді

Елла Петухова стверджує, що за пам'ятник сину у 2024 році вона заплатила 200 тисяч гривень. Тільки 50 тисяч родині компенсували з бюджету громади.

Мерія у відповіді, датованій 23 листопада 2026-го, посилається на статтю 29 Закону України "Про поховання та похоронну справу" та статті 41 і 58 Конституції України. Ці норми говорять про непорушність приватної власності та незворотність дії нормативно-правових актів у часі.

Використання виключно української мови на Алеї пам'яті захисників і захисниць України Далекосхідного кладовища було запроваджене рішенням виконкому від 10 червня 2025-го, а затверджене 13 серпня 2026-го.

Відповідно, ці норми, що "застосовуються до пам'ятників, встановлених після ухвалення рішення, не можуть бути підставою для визнання незаконним пам'ятника, встановленого у 2024 році", заявила міська рада.

Окрім того, чинне законодавство не надає органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам, громадським організаціям чи окремим громадянам повноважень самовільно демонтувати, пошкоджувати або змінювати зовнішній вигляд чи написи на приватних намогильних спорудах без згоди власника. Навпаки, це карається законом (відповідно до статей 297 та 356 ККУ).

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"Будь-які дії щодо демонтажу або видозміни приватної намогильної споруди без згоди її власника можуть бути здійснені лише на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. Самовільні дії або пошкодження намогильних споруд тягнуть за собою відповідальність... А в разі погроз, переслідування чи спроб пошкодження майна заявниця має право звернутися до поліції", – попередила пресслужба.

Також у листі зазначається, що комунальному підприємству "Ритуальна служба" доручили посилити контроль за громадським порядком, збереженням об'єктів благоустрою та пам'ятників на території Алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища.

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Керівник пресслужби міськради Сергій Якунін в коментарі "Суспільному" сказав, що мерія до суду щодо демонтажу чи заміни пам'ятника з написом російською мовою не позиватиметься з причин, прописаних у відповіді матері полеглого.

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"Але будь-яке судове рішення готові виконати", – додав чиновник.

Що передувало

Написи російською помітила кропивничанка, членкиня робочої групи з питань облаштування Алеї пам'яті Далекосхідного кладовища Інга Дуднік, коли прийшла на могилу полеглої на війні з РФ доньки.

Вибір російської мови на могилі сина був свідомим рішенням родини, пояснювала мама Івана Петухова.

"У мого сина була така позиція. Каже: "Я свідомо пішов захищати суверенітет України і спілкувався там російською з хлопцями". Він не переходив на українську. Це зайвий раз доводить, що не лише україномовні українці захищають, а й російськомовні. Мій син, російськомовний, пішов захищати і загинув, як усі. Це його позиція, і я його в цьому підтримую", – пояснювала Елла Петухова.

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Як писав OBOZ.UA, раніше мовна омбудсменка Олена Івановська заявляла, що очільник Офісу президента Кирило Буданов отримає штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці.