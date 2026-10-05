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У Міноборони зробили важливу заяву щодо Резерв+: кому знову доступне оформлення відстрочок

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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У Міноборони зробили важливу заяву щодо Резерв+: кому знову доступне оформлення відстрочок
У "Резерв+" знову доступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Джерело: consultant.net.ua

У застосунку "Резерв+" знову доступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Йдеться про випадки, коли інвалідність мають сам військовозобов'язаний, його дитина або батьки.

Про це у Telegram повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики завершено, тож відповідна послуга в "Резерв+" знову працює.

Які відстрочки можна оформити

Через застосунок знову можна подати заявку на оформлення відстрочки, пов'язаної з інвалідністю. Послуга доступна військовозобов’язаним, які мають інвалідність або опікуються дітьми чи батьками з інвалідністю.

У Міноборони зробили важливу заяву щодо Резерв+: кому знову доступне оформлення відстрочок

Допис Міністерства оборони України в Telegram. Джерело: Скриншот

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Тимчасові обмеження в "Резерв+"

2 жовтня в застосунку "Резерв+" тимчасово призупинили оформлення окремих видів відстрочок. Причиною стали планові технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики.

Обмеження стосувалися відстрочок, пов'язаних з інвалідністю самого військовозобов’язаного, його дітей або батьків. У Міністерстві оборони зазначали, що повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час проведення робіт.

Водночас вже оформлені відстрочки мали зберегтися, якщо інформація про інвалідність або чинну відстрочку відображалася в електронному військово-обліковому документі. У відомстві очікували, що відповідні послуги відновлять 4 жовтня після 16:00.

У Міноборони зробили важливу заяву щодо Резерв+: кому знову доступне оформлення відстрочок

Резерв+. Ілюстративне фото. Джерело: Міноборони України

Нагадаємо, під час переоформлення відстрочки в "Резерв+" вона не повинна зникати до моменту оформлення нової. Якщо чинний статус зник без пояснення, а термін його дії ще не завершився, військовозобов’язаному радять звернутися до ТЦК із письмовою заявою та вимагати відновлення відстрочки.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні в Україні триває мобілізація за встановленими правилами, однак закон передбачає категорії військовозобов’язаних, яких не можуть призвати або які мають право на відстрочку. Зокрема, це стосується окремих чоловіків за станом здоров’я, сімейними обставинами, через бронювання, роботу та іншими передбаченими законом підставами.

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